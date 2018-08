2PM feiern auf besondere Weise ihr zehntes Bühnenjubiläum

ⓒ JYP Entertainment





Die Gruppe 2PM ist inzwischen zehn Jahre alt geworden. Um diesen besonderen Anlass zu feiern, haben sie eine Ausstellung organisiert.

Vom 4. bis 23. September wird in der Ausstellungshalle Galleria Foret die Ausstellung „2PM 10th anniversary: Zehn mal vier Jahreszeiten“ zu sehen sein. In der Ausstellung kann man Alben, Kostüme, Videos und Fotos von den Sängern bestaunen. Auch gibt es verschiedene Events, an denen sich die Fans beteiligen können.

2PM werden vor der Ausstellung in Seoul auch einen Event in Japan auf die Beine stellen. Dieser findet am 1. und 2. September statt.

2PM debütierten im September 2008 und ihr Debütsong ist „10 Punkte von 10 Punkten“. Danach veröffentlichten die Jungs viele Hitsongs wie “Only you“, „Heartbeat“, „Hands Up“ und weitere.