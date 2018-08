Die Gruppe Kard will sich einen Namen machen

ⓒ Melon

In Korea gibt es viele Gruppen. Diese haben allerdings eine Gemeinsamkeit. Entweder sind es Boygroups oder Girlgroups. Vor etwa einem Jahr, genauer am 19. Juli 2017, wurde eine Projektgruppe gegründet, die aus zwei Sängerinnen und zwei Sängern besteht. So eine Formation ist in der koreanischen Musikwelt höchst selten.

Am Anfang hatten die Mitglieder große Sorgen, doch es stellte sich heraus, dass das Lied „Hola Hola“ aus dem Debütalbum besonders im Ausland gut ankam.

Nun wurde schon das dritte Minialbum veröffentlicht. Die Mitglieder erklärten, dass das neue Lied „Ride on the Wind“ ein EDM-Lied sei und die Gefühle des Verliebtseins gut zum Ausdruck bringen würde. Sie hätten den großen Wunsch, sich bekannter zu machen. Dafür werden sie sich alle kräftig anstrengen. Am 19. August soll ihr erstes Solokonzert veranstaltet werden. Alle Tickets wurden verkauft und die Kard-Members konnten es selbst nicht richtig glauben. Weil sie mehr im Ausland als im Inland aktiv sind, dachten sie, dass nicht alle Sitzplätze besetzt sein könnten.

Es ist erst der Anfang und alle hoffen, dass es für die Gruppe Kard jetzt erst so richtig losgehen wird.