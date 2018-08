Hyundai Motor produziert und verkauft sechs Jahre nach Produktionsbeginn in Brasilien eine Million Einheiten

ⓒYONHAP News

Es ist bemerkenswert, dass Hyundai Motor nur sechs Jahre nach dem Produktionsbeginn in Brasilien bereits eine Million Einheiten dort produziert und verkauft hat. Das gelang dem koreanischen Hersteller somit viel schneller als anderen ausländischen Autobauern. Renault und Fiat brauchten elf Jahre, um die Eine-Million-Marke in Brasilien zu knacken. Honda, Toyota und Volkswagen benötigten gar 15 Jahre, GM und Ford 20 Jahre.





Hyundais Fabrik in Piracicaba im Bundesstaat São Paulo wurde im Jahr 2012 fertiggestellt. Im Oktober desselben Jahres brachte das Unternehmen das kleine Schrägheck HB20 als strategisches Modell auf den brasilianischen Markt. Der HB20 entwickelte sich dank des feinsinnigen Designs und der hervorragenden Leistungen schnell zu einem beliebten Modell. Das trug zusätzlich dazu bei, dass Hyundai innerhalb kürzester Zeit von allen globalen Automarken eine Million Autos in Brasilien fertigen und verkaufen konnte.





Die Automobilbranche führt den Erfolg von Hyundai Motor in Brasilien vor allem auf dessen Lokalisierungsstrategie zurück. Neben dem HB20 entspricht auch der Kompakt-SUV Hyundai Creta den Ansprüchen der Verbraucher in Brasilien. Das Unternehmen teilte mit, dass es in Hinsicht auf Dienstleistung, Design und Leistung revolutionäre Veränderungen herbeigeführt habe, als dessen Folge sei Hyundai eine beliebte Marke unter den Verbrauchern in Brasilien geworden.





Die Fahrzeuge von Hyundai Motor genießen immer größeres Vertrauen und Beliebtheit am brasilianischen Markt. Sein dortiger Anteil übertraf letztes Jahr die neun Prozent Marke. Dank des Erfolgs begann Hyundai im Juni mit dem Ausbau seiner Fabrik in Brasilien. Die dortige Produktionskapazität soll von 180.000 Einheiten pro Jahr auf 220.000 Einheiten erhöht werden. Auch Hyundai Mobis, der Automobilzulieferer der Hyundai Motor Group, baut seine Modulfabrik in Brasilien weiter aus. Mit der Steigerung der Produktionskapazität will Hyundai Motor auf dem schnell wachsenden südamerikanischen Markt aktiver agieren und somit den Absatzrückgang am US-amerikanischen Markt ausgleichen.