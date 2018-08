ⓒ Getty Images Bank

Wenn Sie in einer Mehrparteien-Wohnung leben, kennen Sie das bestimmt: Sie wollen gerade Ihren wohl verdienten Schlaf einholen, doch in der Nachbarwohnung über Ihnen trampeln die Kinder auf dem Flur so laut, sodass Sie jeden Schritt hören. Oder aus dem Haus gegenüber übt ein Student gerade emsig auf dem Klavier. Oder die Tür im Erdgeschoss knallt so laut, dass es bis zu Ihnen hallt.





Gerade in Seoul, wo man auf engem Raum zusammenwohnt, ist Lärm in der Nachbarschaft ein großes Thema.





Doch was tun? In dieser Folge von Fabians Korea geht es um die goldenen Verhaltensregeln, wie man nachbarschaftlichen Lärm möglichst harmonisch regelt.