Taekwondo-Kämpferin Kim So-hui gewinnt Grand-Prix in Moskau

ⓒ YONHAP News

Die Südkoreanerin Kim So-hui hat beim World-Taekwondo-Grand Prix in Moskau gewonnen. Die Olympiasiegerin von Rio setzte sich im Finale der 49-Kilogramm-Gewichtsklasse gegen Kristina Tomic aus Kroatien durch. Landsmännin Shim Jae-young kam auf den dritten Platz.





Kim So-hui kämpfte sich damit das zweite Mal in Folge und insgesamt vier Mal bei einem Grand-Prix-Wettbewerb ganz oben aufs Podest. Zuvor hatte sie im Juni in Rom gewonnen. Die Athletin war davor bei Wettkämpfen für die Aufnahme ins Nationalteam für die Asienspiele 2018 wiederholt gescheitert. Mit ihren Grand-Prix-Erfolgen hat sie bewiesen, dass sie sich aus ihrem Formtief befreit hat.





Die Zweite der Weltrangliste sicherte sich durch ihren Sieg in Moskau 40 Rankingpunkte zusätzlich und steht damit knapp vor der Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Kim sagte, dass sie sich aber nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen wolle. In der Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio werde sie einige Hindernisse überwinden müssen und von jüngeren Kolleginnen Konkurrenz bekommen. Sie werde härter trainieren und sich noch besser vorbereiten.