Fußballspieler Lee Jae-sung erzielt ersten Treffer für Holstein Kiel

Der koreanische Fußballspieler Lee Jae-sung hat nach seinem Wechsel in die zweite Bundesliga zu Holstein Kiel, seinen ersten Treffer erzielt. Im Spiel gegen den FC Heidenheim am zweiten Spieltag traf der Koreaner bei einer 1:0-Führung des Gegners zum Ausgleich.





Den Führungstreffer hatte nach einer Viertelstunde Robert Glatzel erzielt. Nach fünf Minuten leitete Janni Serra einen von Jannik Dehm in den Strafraum geflankten Ball an Lee weiter, der vollkommen frei vor Torwart Kevin Müller stand und den Ball aus bester Position einschieben konnte. Der FC Heidenheim spielte fast die gesamte zweite Halbzeit über in der Überzahl, nachdem der bereits verwarnte Linksverteidiger Johannes van den Bergh die Gelb-Rote-Karte gesehen hatte. Die Mannschaft konnte jedoch keinen weiteren Treffer erzielen. Holstein Kiel und der 1. FC Heidenheim trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden.





Lee Jae-sung hatte am 4. August zum Saisonstart gegen den HSV sein Debüt gegeben und in dem Spiel schon geglänzt. Er war an zwei Treffern beteiligt und überzeugte mit tollem Passspiel und gekonnter Ballbehandlung. Der Nationalspieler wechselte Ende Juli von seinem koreanischen Verein Cheonbuk Hyundai für drei Jahre in die Küstenstadt an der Ostsee.