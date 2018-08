Gesamtkoreanische Einheitsteams wollen bei Asienspielen Medaillen gewinnen

ⓒ YONHAP News

Süd- und Nordkorea wollen mit einem gesamtkoreanischen Einheitsteam bei den Asienspielen 2018 in Jakarta-Palembang Goldmedaillen gewinnen. Während das Einheitsteam bei den Winterspielen in Pyeongchang darauf fokussiert war, das Miteinander und den Einklang beider Teilstaaten zu demonstrieren, wollen die Athleten beider Koreas bei den Asienspielen zeigen, dass sie auch sportliche Erfolge feiern können.





Die Basketballspielerinnen Süd- und Nordkoreas gehen als „Team Korea“ an den Start. Die Auswahl setzt sich aus neun südkoreanischen Spielerinnen und den Nordkoreanerinnen Roh Suk-yong, Chang Mi-kyong und Kim Hye-yon zusammen. Roh Suk-yong erzielte letztes Jahr bei den Spielen der Asienmeisterschaft die meisten Punkte und zog bei den innerkoreanischen Freundschaftsspielen in Pjöngjang die Aufmerksamkeit auf sich. Geleitet wird das Einheitsteam vom südkoreanischen Trainer Lee Mun-gyu. Unterstützung erhält er von der nordkoreanischen Trainerin Chung Song-shim.





Die Basketballspielerinnen hatten genügend Zeit gehabt, sich aufeinander einzuspielen. Die Südkoreanerin Lim Young-hee sagte, man habe zwar am Anfang mit den unterschiedlichen Begriffen Schwierigkeiten gehabt. Beide Seiten seien aber nach kurzer Zeit damit klar gekommen. Die Mannschaft wird am Mittwoch das erste Spiel gegen die Heimmannschaft Indonesien bestreiten.





Auch die Einheitsteams für den Kanu- und Rudersport gehen mit großen Ambitionen an den Start. Bei den Asienspielen nehmen Gesamtkoreanische Teams in den Ruderdisziplinen Vierer ohne Steuermann und Achter der Männer teil. Die Frauen gehen im Leichtgewicht-Doppel als Korea-Team an den Start. Im Drachenboot will das Einheitsteam eine oder zwei Goldmedaillen gewinnen. Die Sportler trainieren derzeit gemeinsam auf dem Tangeumsee in Südkorea.