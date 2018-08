Südkorea fällt in BIP-Weltrangliste auf Platz zwölf zurück

ⓒYONHAP News

Südkorea hat letztes Jahr beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) weltweit auf Platz zwölf und beim Bruttonationaleinkommen (BNE) pro Kopf auf Platz 31 rangiert.





Das Bruttoinlandsprodukt umfasst sämtliche Produktionsaktivitäten in einem Land, ungeachtet dessen, ob die Produktion durch Inländer oder Ausländer erfolgte. Das BIP gibt nämlich als gesamte Wertschöpfung, die durch die Beteiligung aller Wirtschaftseinheiten an Produktionsaktivitäten innerhalb der Landesgrenzen zustandekam, den Gesamtwert der Endprodukte an. Südkoreas BIP betrug laut der Weltbank im Jahr 2017 1,53 Billionen Dollar.





Südkorea erreichte mit Platz zehn im Jahr 2005 seine bisher beste Platzierung in der Weltrangliste nach dem BIP. Im folgenden Jahr wurde das Land jedoch um einen Rang auf Platz elf verdrängt, fiel 2007 auf Platz 13 und 2008 auf Platz 15 zurück. Von 2009 bis 2013 blieb Südkorea auf Platz 14, konnte im Jahr 2014 auf Platz 13 vorrücken. Im darauf folgenden Jahr verbesserte sich das Land auf Platz elf und verteidigte 2016 diese Platzierung. Jedoch wurde Südkorea letztes Jahr von Russland verdrängt, das mit 1,57 Billionen Dollar auf Platz elf vorrückte.

Spitzenreiter im vergangenen Jahr waren die USA mit 19,39 Billionen Dollar. China landete mit 12,23 Billionen Dollar auf Platz zwei. Japan, Deutschland, Großbritannien, Indien, Frankreich, Brasilien, Italien und Kanada platzierten sich unter den ersten Zehn.

Südkoreas Bruttonationaleinkommen pro Kopf belief sich im vergangenen Jahr auf 28.380 Dollar. Das Pro-Kopf-BNE nach Kaufkraftparität betrug 38.260 Dollar. Das BNE unterscheidet sich vom BIP darin, dass die Einkünfte der Inländer im Ausland berücksichtigt werden, jedoch die der in dem Land lebenden Ausländer aus der Berechnung herausgenommen werden. Daher ist das Pro-Kopf-BNE ein Indikator für den Lebensstandard der Bürger eines Landes.





Beim Pro-Kopf-BNE nach Kaufkraftparität lag Katar mit 128.060 Dollar an der Spitze. Macau folgte mit 96.570 Dollar, auf Platz drei rangierte Singapur mit 90.570 Dollar. Die USA landeten mit 60.200 Dollar auf Platz zwölf. Deutschland belegte mit 51.760 Dollar den 17. Platz, während Japan mit 45.470 Dollar an 24. Stelle lag. Südkorea rangierte auf Platz 31.