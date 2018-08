„Along with the Gods: The Last 49 Days” avancierte in Korea zum Kinohit und lockte über 10 Millionen Zuschauer in die Kinos.





Diese Rekordzahl erreichte der Film am 14. Tag nach Kinostart. Damit ist er der 22. Film, dem dieser Meilenstein gelang.





Seinen Vorgänger „The Two Worlds“ schauten 14,41 Millionen Koraner. In Südkorea gilt die Zahl 10 Millionen als Maßstab für große Kinohits.