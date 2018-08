Red Velvet geht auf Asien-Tournee

Die Girlgroup Red Velvet wird im nächsten Monat auf Asien-Tournee gehen.





Die Tournee startet am 8. September mit einem Konzert in Bangkok, dann geht es weiter nach Taipeh und Singapur. Die Konzerttour ist eine Erweiterung des Solokonzerts der Gruppe mit dem Titel „Redmare“, das am 4. und 5. August in Seoul stattfand.





Die Gruppe eroberte die koreanischen Musikcharts mit ihrer Single “Power Up” von ihrer neuen Sommer-EP “Summer Magic”. Die EP erschien am 6. August und die Single konnte auch internationalen Erfolg verbuchen. So belegte sie Spitzenplätze in den iTunes-Charts in 28 Ländern.