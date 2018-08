Ahtleten aus Süd- und Nordkorea ziehen ins Athletendorf der Asienspiele ein

ⓒYONHAP News

Die Nationalmannschaften Süd- und Nordkoreas sind am Donnerstag ins Athletendorf der Asienspiele in Jakarta und Palembang eingezogen. Die Asienspiele 2018 stehen im Mittelpunkt des Augenmerks, da Süd- und Nordkorea neben der Einigung über den gemeinsamen Einmarsch bei der Eröffnungs- und Schlussfeier auch in einigen Sportarten gemeinsame Teams bilden konnten.





Es ist das elfte Mal, dass Athleten aus beiden Teilstaaten bei einer internationalen Sportveranstaltung unter einer Flagge der koreanischen Halbinsel gemeinsam einmarschieren. Der gemeinsame Einmarsch kam bei den Olympischen Sommerspielen 2000 in Sydney erstmals zustande.





Bei den Asienspielen starten innerkoreanische Teams in drei Sportarten, nämlich Damenbasketball, Kanusport (Drachenboot) und Rudern. Es ist das zweite Mal, dass beide Koreas gemeinsame Teams bei einer großen Sportveranstaltung bildeten, bei der in verschiedenen Sportarten um Medaillen konkurriert wird. Bei den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen PyeongChang im letzten Winter kam es erstmals dazu. Damals wurde ein gesamtkoreanisches Frauen-Eishockeyteam gebildet, das Team konnte leider keines der insgesamt fünf Spiele gewinnen. Bei den Asienspielen gibt es dagegen für die gesamtkoreanischen Teams realistische Medaillenchancen.





Es gibt die Erwartung, dass das Frauen-Basketballteam eine Medaille gewinnen könnte. Die Mannschaft erzielte in ihrem ersten Spiel gegen Indonesien am Mittwoch einen deutlichen Sieg. In den Drachenboot-Wettbewerben gilt der Gewinn einer Medaille ebenfalls als möglich. Auch im Rudern wird mit einem guten Abschneiden des gesamtkoreanischen Teams gerechnet.





Die gemeinsamen Teams Süd- und Nordkoreas starten jeweils als Team „United Korea“ (vereinigtes Korea). Deshalb wird eine Medaille eines gemeinsamen Teams weder Süd- noch Nordkorea zugeordnet, sondern dem Land Korea. Bei der Medaillenverleihung wird die Flagge der koreanischen Halbinsel gehisst und das Volkslied „Arirang“ gespielt.





Südkorea will mindestens 65 Goldmedaillen gewinnen und den zweiten Platz in der Gesamtwertung verteidigen. Das Land wird südkoreanische Athleten, die als Mitglied gesamtkoreanischer Teams eine Medaille gewinnen, genau so wie die anderen Medaillengewinner belohnen.