Regierung will nach Gebeinen von Unabhängigkeitskämpfer Ahn Jung-geun suchen

ⓒKBS News

Die Suche nach den sterblichen Überresten von Unabhängigkeitskämpfer Ahn Jung-geun ist keine leichte Aufgabe. Als möglicher Begräbnisort kommen mehrere Orte in China in Frage. Ahn wurde in Haeju in der Provinz Hwanghae geboren, die heute zu Nordkorea gehört. Daher ist die Suche ohne die enge Kooperation Chinas und Nordkoreas unmöglich.





Ahn wurde im Jahr 1879 geboren. Am 26. Oktober 1909 erschoss er Ito Hirobumi, den ersten Statthalter Japans in Korea, auf dem Bahnhof im chinesischen Harbin. Ito gilt als Hauptschuldiger für die Invasion Koreas durch Japan. Bei der Befragung nach der Festnahme nannte Ahn als Grund für das Attentat, dass Ito ein Hauptschuldiger sei, der Korea seine Souveränität geraubt und den Frieden in Asien gestört habe. Daher habe er als Kommandeur der Freiwilligen Koreas Ito erschossen. Auch im Prozess predigte er Frieden in Asien und beeindruckte sogar japanische Richter und Polizisten. Ahn wurde 1910 im Gefängnis von Lüshun in China hingerichtet.





Ahn setzte sich anfangs für die Bildung von Koreanern ein. Er dachte, es sei vordringlich, den Unabhängigkeitsgedanken zu fördern. Er gründete die Samheung Schule, übernahm die Donui Schule und widmete sich deren Betrieb. Im Jahr 1907 schloss sich Ahn dem bewaffneten Widerstand gegen Japan an. Er rekrutierte im russischen Wladiwostok Freiwillige und bildete einen Freiwilligenkorps. Die Gruppe unter Ahns Federführung konnte in zwei Gefechten gegen japanische Truppen siegen. Jedoch wurde sie beim dritten Mal von 5.000 japanischen Soldaten besiegt. Ahn und weitere Unabhängigkeitskämpfer bildeten 1909 einen Geheimbund und beschlossen, Ito Hirobumi zu beseitigen. Ahn gelang das Attentat in Harbin.





Als möglicher Begräbnisort kommt unter anderem der Friedhof des Gefängnisses von Lüshun in Dalian in Frage, wo Ahn exekutiert wurde. Ein weiterer möglicher Standort ist laut Aussagen der Tochter des damaligen Chefs des Gefängnisses von Lüshun der Berg Yuanbaoshan nördlich der Strafanstalt. Ein gemeinsames Untersuchungsteam Süd- und Nordkoreas suchte dort im Jahr 2008 nach den Gebeinen Ahns, jedoch vergeblich. In der Umgebung suchte China seinerseits nach den Gebeinen, auch dabei stellte sich kein Erfolg ein.