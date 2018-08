Früherer Provinz-Gouverneur von Vorwurf der sexuellen Belästigung freigesprochen

ⓒKBS News

Der frühere Gouverneur der Provinz Süd-Chungcheong Ahn Hee-jung wurde vom Vorwurf freigesprochen, seine Sekretärin sexuell missbraucht zu haben.





In einem Urteil am Dienstag erklärte das Bezirksgericht Seoul West den Politiker in allen Anklagepunkten für nicht schuldig.





Ahn wurde im April wegen des Vorwurfs angeklagt, seine Sekretärin Kim Ji-eun von Juli letzten Jahres bis Februar dieses Jahres aufgrund seiner Machtstellung mehrmals sexuell missbraucht und belästigt zu haben.





Den Freispruch begründeten die Richter damit, dass Ahn zwar gegenüber seiner Sekretärin eine Machtposition innehatte, er diese aber nicht ausgenutzt habe. Den Umständen und der Sachlage nach zu urteilen, könne man schwerlich behaupten, dass die sexuelle Selbstbestimmung des Opfers verletzt worden sei.





Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor bei der letzten Gerichtsverhandlung am 27. Juli eine Freiheitsstrafe von vier Jahren für den Angeklagten gefordert.





Das Opfer Kim Ji-eun hatte im März in einer Nachrichtensendung offenbart, das sie von einem einflussreichen Politiker mehrmals sexuell missbraucht worden sei. Als sich herausstellte, dass es sich dabei um Ahn Hee-jung handelte, trat dieser von seinem Amt als Gouverneur zurück.





Hinsichtlich des Gerichtsurteils ist die öffentliche Meinung gespalten. Auf der einen Seite heißt es, dass Ahn Ehebruch begangen habe und dafür in moralischer Hinsicht Kritik verdiene. Ein sexueller Missbrauch liege aber nicht vor und nach dem Gesetz habe er sich nicht strafbar gemacht.





Frauenorganisationen protestieren, das Gericht habe aus männlicher Perspektive und voreingenommen geurteilt.