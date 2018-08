Präsident Moon schlägt Nordkorea Einrichtung von Sonderwirtschaftszonen vor

ⓒKBS NewsPräsident Moon Jae-in hat vorgeschlagen, Sonderwirtschaftszonen im Grenzgebiet zwischen beiden Koreas zu errichten.





In seiner Rede zur offiziellen Zeremonie zum 73. Jahrestag der Unabhängigkeit am Mittwoch sagte Moon, wenn militärische Spannungen abgebaut werden und sich der Frieden etabliere, dann wolle er in den Grenzgebieten in den Provinzen Gyeonggi und Gangwon Sonderwirtschaftszonen der Wiedervereinigung einrichten.





Moon betonte jedoch auch, dass nur im Falle einer vollständigen Denuklearisierung und des Friedens auf der koreanischen Halbinsel eine umfassende Wirtschaftskooperation möglich sei. Dies seien die Voraussetzungen für ein Gedeihen des gesamten koreanischen Volkes.





Moon sagte weiter, er wolle sich darum bemühen, dass noch in diesem Jahr der Grundstein für die grenzüberschreitenden Eisenbahn- und Straßenverbindungen gelegt werde.





Er schlug außerdem vor, eine ostasiatische Eisenbahngemeinschaft zu bilden, an der sich die sechs Länder Nordostasiens und die USA beteiligen.





Die Vorschläge des Präsidenten haben Erwartungen geschürt, dass verschiedene Projekte mit Nordkorea gestartet werden. Dazu gehören die Errichtung einer Industriesiedlung des Friedens in Cheolwon in der Provinz Gangwon, Sonder-Tourismuszonen im Geumgang-Gebirge und Seorak-Gebirge und ein Öko- und Friedensgürtel in der entmilitarisierten Zone. Die Provinz Gangwon bemüht sich zudem um die Ausweisung einer autonomen Sonderprovinz für Frieden.