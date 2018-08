Black Pink ist die Girlgroup des Monats August

ⓒ YG Entertainment

Welche Girlgroup ist wohl im Monat August beliebt? Es wurde anhand von Bigdata ermittelt, welche Gruppe wohl im Zeitraum Anfang Juli bis Anfang August im Internet am meisten erwähnt wurde. Demnach steht die Gruppe Blackpink auf der Nummer eins. Diese Erhebung wird fortwährend durchgeführt, da das Ergebnis eine wesentliche Rolle für den Konsum spielen kann.

Blackpink wurde also von allen koreanischen Girlgroups am häufigsten in den Medien erwähnt. Nicht nur in den Medien, sondern auch auf SNS-Seiten. In anderen Worten, viele Fans haben ihre Idole überall auf Internetseiten erwähnt. Auf Platz zwei kam dann die Gruppe Twice, danach Red Velvet, Mamamoo und Apink. Als auch die Adjektive analysiert wurden, die im Zusammenhang mit Blackpink verwendet wurden, waren „gut, erfreulich, froh“ und weitere zu finden. 83,88% aller Attribute hatten positive Bedeutungen. Weitere Schlüsselwörter zu Blackpink waren “Ddu du Ddu du, Jenny und YouTube“.