Laut US-Billboard verkaufte sich iKons „Killing Me“ in den USA gut

ⓒ YG Entertainment

Die koreanische Gruppe iKon ist derzeit mit dem neuen Song „Killing Me“ sehr beliebt. Am 9. August gab US-Billboard bekannt, dass das Lied „Killing Me“ auf Platz zwei der World Digital Song Sales Charts gekommen war, was das beste Ergebnis für eine koreanische Gruppe überhaupt in den USA war.

In der Woche davor wurde es von allen K-Pop-Songs am meisten heruntergeladen. Nicht nur das, das neue Minialbum erreichte Platz vier der World Albums Charts und Platz 41 der „Emerging Artists Charts“.

Nach der Rückkehr in die koreanische Musikwelt kam das neue Album der Sänger auf Platz eins der iTunes Album Charts von 24 verschiedenen Ländern. Damit konnten iKon ihren Erfolg fortsetzen. Sie hatten mit dem Vorgängerlied “Ich liebte dich” einen Riesenerfolg gelandet. Es stand 43 Tage lang auf Platz eins, was ein bemerkenswertes Ergebnis ist.

iKon haben eine Konzerttournee begonnen. Sie haben am 18. August in Seoul ein Konzert veranstaltet, dann geht es weiter nach Taiwan, Thailand, Malaysia, Singapur und in andere Länder. Am 11. und 12. August haben die Jungs in Japan erfolgreich ein Fantreffen veranstaltet.