Billboard ist von Newcomerin Katie begeistert

Das US-amerikanische Musikmagazin Billboard hat die koreanische Solosängerin Katie genau beleuchtet. Auf der offiziellen Internetseite schrieb Billboard, dass die Musik von Katie keine Grenzen kennen würde. In dem Artikel wurde genau erklärt, dass sie nach der Teilnahme an einem Gesangswettbewerb einen Vertrag mit YB Entertainment unterschrieben habe. Aber nach drei Jahren wechselte sie die Firma, und im Interview mit Billboard erklärte sie den Grund. Katie war glücklich bei YB, aber sie wollte nicht, dass sie vielleicht überbewertet würde. Sie wolle sich nicht an ein bestimmtes Genre binden, sondern wollte ein Künstler werden, der alle Genres beherrschen und gute Lieder singen kann.

Katie hat auch dem Fashion-Magazin Nylon ein Interview gegeben. Sie hat Anfang Juni ihre erste Single „Remember“ herausgegeben und will damit richtig durchstarten.