BTS wurde für den Kulturverdienstpreis nominiert

BTS wurde als erste Idolgroup als Kandidat für den koreanischen Kulturverdienstpreis nominiert.

Am 31. Juli wurden auf der Homepage des Ministeriums für Kultur, Sport und Tourismus die Kandidaten bekannt gegeben. Laut dem Kulturministerium haben sich BTS nicht nur im In-, sondern auch im Ausland behauptet und einen großen Beitrag zur Verbreitung der Hallyu-Welle geleistet. Außerdem können die meisten der Mitglieder selbst komponieren und Liedtexte schreiben, so dass sie im wahrsten Sinne des Wortes Musikkünstler seien. Außerdem kam das Album „Love Yourself Tear“, das im Mai herausgegeben wurde, auf Platz eins der Billboard 200 Charts, was das beste Ergebnis in der koreanischen Musikgeschichte ist.

BTS sind zugleich die jüngsten Kandidaten, die für diesen Preis nominiert wurden. Daher ist man sehr gespannt, ob sie den Verdienstpreis erhalten werden.

BTS haben ferner bei den „Teen Choice Awards“ in zwei Kategorien einen Preis erhalten. Die Preise „Choice International Artist“ und “Choice Fandom” erhalten die Koreaner schon zwei Jahre in Folge.