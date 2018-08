ⓒ JUNGGU-OFFICE

Im K-Style-Hub, einer Erlebniseinrichtung innerhalb der koreanischen Fremdenverkehrszentrale, kann man die verschiedensten Facetten der koreanischen Kultur, von traditionellen Handwerkskünsten, koreanischer Küche bis zum K-Pop an einem Ort kennenlernen.





Im Zentrum steht das Tourismusinformationszentrum im zweiten Stockwerk, in dem die repräsentativen Sehenswürdigkeiten und Reiseorte Koreas vorgestellt werden und Besucher in der virtuellen Realität die Naturparks besuchen können. In einer Hallyu-VR-Zone können sich Fans der koreanischen Popkultur mit Hallyu-Stars fotografieren lassen.





Im dritten Stockwerk befindet sich die Ausstellungshalle, in der die koreanische Küche näher vorgestellt wird. Ein Stockwerk darüber können die Besucher in einer Hanshik-Erlebnishalle selbst lernen, koreanische Gerichte zuzubereiten und diese probieren.





Im fünften Stockwerk des K-Style-Hub werden traditionelle Handwerkskünste vorgestellt.