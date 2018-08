Der Modeschmuckhersteller INEE

ⓒ INEE

Wir stellen dieses Mal im Rahmen unserer Reihe über interessante und erfolgreiche Unternehmen den Modeschmuckhersteller INEE vor. Firmenchefin Byun Jeong-im sagt über die Anfänge des Unternehmens.





1992 gewann ich als Bachelor-Studentin einen Preis bei der 27. Koreanischen Industrie-Design-Ausstellung. 1993 machte ich meinen Abschluss an der Abteilung für Metallkunst und Design an der Hongik-Universität. Im Mai jenes Jahres gründete ich mein eigenes Modeunternehmen. Zuvor hatte ich im Kaufhaus Modeschmuck für rund 145 Dollar das Stück gesehen und wunderte mich, wie eine Durchschnittsverdienerin sich das leisten kann. Alle Frauen haben meiner Meinung nach das Recht, schön zu sein, doch kostet das zu viel. Der koreanische Markt für Modeschmuck war kaum entwickelt und ich wollte diesen mit günstigen Artikeln herausfordern. Daher schuf ich meine eigene Marke.





Für edlen Schmuck werden Edelsteine wie Diamanten und Rubine verwendet, während bei der Herstellung von Modeschmuck mit künstlichen Materialien wie Silberlegierung, Kristall und Plastik gearbeitet wird. Auch Modeschmuck war einst nicht gerade günstig, da die Nachfrage gering war. Byun machte den Modeschmuck mit gekonntem Design hoffähig.





Mein Unternehmen veröffentlichte jeden Monat 50 bis 60 neue Produkte. Unser Designteam ist wirklich sehr beschäftigt, die Mitglieder stellen monatlich 100 Ideen vor und wählen bei einer eigenen Modenschau 50 bis 60 davon aus. Man könnte denken, das sei zu viel, aber mit einigen wenigen Produkten kann das Interesse der Verbraucher nicht geweckt werden. Dutzende neue Produkte pro Monat motivieren auch die Verkäufer, deshalb entwickeln wir weiter neue Ware.





Coco Chanel hatte in den 1920er Jahren den Modeschmuck bekannt gemacht. Das Design macht hier den Unterschied. Da bei der Auswahl der Materialien anders als bei echtem Schmuck keine Beschränkungen vorherrschen, können die Designer ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Doch der Schmuck muss nicht nur ansprechend aussehen, sondern auch qualitativ hochwertig sein. Legierungen und Schnitzereien werden von Hand vorgenommen und eine spezielle Beschichtung beugt Verfärbungen vor. Darüber hinaus kommen verschiedene Techniken zur Anwendung, um allergische Reaktionen der Schmuckträger zu vermeiden. Der Schmuck von INEE wird im bekannten Modekaufhaus Doota Mall in Dongdaemun verkauft, das von vielen Seoul-Touristen besucht wird. Das Unternehmen befindet sich auf einem Wachstumskurs und gewann die Auszeichnung “Hi Seoul Excellent Product Brand Award”. Dieses Jahr wird im Rahmen eines Lizensierungsabkommens mit dem bekannten Schuhhersteller Tandy eine Premium-Linie vorgestellt. Auch das Ausland hat das aufstrebende Unternehmen im Visier.





Wir begannen 2010 mit dem Export, heute liefern wir nach China Hongkong, Singapur, Japan und Vietnam. Besonders unsere Umsätze in China sind beeindruckend. Die Weltwirtschaft schlägt sich gut, auch wenn es für die koreanische Wirtschaft nicht sehr gut aussieht. Wir haben uns bislang auf Südostasien konzentriert und planen nun den Vorstoß in die USA und nach Europa. Wir bereiten uns auf eine Tournee vor, die im August mit einer Show in Las Vegas beginnt.





INEE schaut sich in verschiedenen Teilen der Erde ständig nach günstigen Rohmaterialien um und kann seine Endprodukte daher zu günstigen Preisen zwischen 27 und 45 Dollar anbieten. Das Streben der Firmenchefin nach Qualität kennt dabei scheinbar keine Grenzen.





Mein erstes Ziel ist es, Waren herzustellen, die den Bedürfnissen der Verbraucher entsprechen. Ich bin seit mehr als 20 Jahren im Geschäft und will nun Modeschmuck herstellen, der wie ein Diamant ist. Was ich meine ist, dass der Schmuck von Generation zu Generation wie ein Diamant weitergegeben wird, sei es als Hochzeitsgeschenk oder Erbstück. Ich will schönen und exquisiten Modeschmuck herstellen, den Mütter lange aufbewahren, bevor sie ihn ihren Töchtern überreichen. Das ist mein endgültiges Ziel.