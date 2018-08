Mögliche Auswirkungen der Türkei-Krise auf Südkorea

ⓒ YONHAP News

Die Türkei-Krise ist in der letzten Woche ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Zwar konnte sich die türkische Lira am 15. August von ihrem Absturz erholen, doch der sich zuspitzende Handelskonflikt zwischen der Türkei und den USA schürt Sorgen, dass sich dort eine Finanzkrise ähnlich dem griechischen Bankrott vor einigen Jahren ereignet. Ob und inwiefern die Krise auch Südkorea beeinflusst, diskutieren wir heute mit Wirtschaftsprofessor Kim Jeong-sik von der Yonsei-Universität. Zunächst erläutert er die Ursache für die Krise:





Die Türkei hatte letztes Jahr ein Leistungsbilanzdefizit von 5,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das hohe Defizit gepaart mit politischer Instabilität war einer der Faktoren, die zu einer schwächeren Kreditwürdigkeit und dem Wertverlust der Landeswährung führten. Der Absturz der Lira wurde von US-Präsident Donald Trump herbeigeführt, der die Zölle auf türkische Stahl- und Aluminiumerzeugnisse verdoppelt hatte. Das ohnehin gravierende Leistungsbilanzdefizit wird dadurch zunehmen und die wirtschaftliche Situation sich verschlimmern. Wegen dieser Bedenken verlor die Lira zuletzt 20 Prozent gegenüber dem Dollar.





Der Sinkflug der türkischen Währung setzte dieses Jahr ein. Dazu trugen vor allem die hohen Schulden und die Inflation bei. Hinzu kam zuletzt der Handelsstreit mit den USA, in dessen Mittelpunkt ein in der Türkei festgehaltener US-Pastor steht. Nachdem die türkische Regierung der US-Forderung nach dessen Freilassung nicht nachkommen wollte, schickte Trump am 10. August mit seiner Entscheidung für höhere Zölle die Lira auf Talfahrt. Experten sind wegen der Zollschranken besorgt, da sie eine Aussetzung der Präferenzzölle bedeuten. Professor Kim erklärt:





Das Allgemeine Präferenzsystem oder ASP ist ein Handelsprogramm der USA, das Entwicklungsländern niedrigere Zölle auf Exporte oder eine Zollbefreiung ermöglicht. Davon profitierten 129 Staaten. Doch Trump will die begünstigten ASP-Länder wegen des US-Handelsdefizits einer strengeren Überprüfung unterziehen. Entwicklungsländer werden daher größere Probleme haben, ihre Waren in die USA zu exportieren. Hinzu kommen Sorgen über einen Kapitalabfluss aus diesen Ländern.





Die USA haben der Türkei bereits mit der Streichung aus der Liste der ASP-begünstigten Staaten gedroht. In diesem Fall könnte sich die Situation dort zusätzlich verschärfen. Sollten im Herbst die Türkei und andere Länder tatsächlich nicht mehr von den Zollbegünstigungen profitieren können, droht ein Überschwappen der Krise auf andere Entwicklungsländer. Südkorea verfolgt die Situation daher aufmerksam.





Die südkoreanische Wirtschaft befindet sich in keiner guten Verfassung. Die Arbeitslosigkeit ist hoch und die Erholung verläuft nur schleppend. Die Außenbilanz ist hingegen noch gut. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten wurden erheblich reduziert und der Leistungsbilanzüberschuss beträgt 5,5 Prozent des BIP. Das ist ein deutlicher Kontrast zur Türkei, wo das Leistungsbilanzdefizit 5,5 Prozent des BIP beträgt. Südkoreas Währungsreserven übertrafen außerdem 400 Milliarden Dollar. Daher lässt sich schwerlich sagen, dass Südkorea als Folge der Türkei-Sorgen einer Währungskrise ausgesetzt sei.





Nach Angaben der südkoreanischen Finanzbehörden ist der Einfluss der Lira-Krise auf die hiesige Volkswirtschaft begrenzt. Auch treiben beide Länder keinen Handel in bedeutender Größenordnung. Mit den neuntgrößten Devisenreserven der Welt und einem Verhältnis der kurzfristigen Verbindlichkeiten zu den Reserven von 30,4 Prozent steht das Land auf sicheren Füßen.





In Anbetracht des Leistungsbilanzüberschusses, der sinkenden kurzfristigen Schulden und reichlich Währungsreserven wird davon ausgegangen, dass Südkorea die externen Risiken kontrollieren kann. Doch könnten die anhaltende binnenwirtschaftliche Rezession und die hohe Arbeitslosigkeit zum Rückgang der Aktienpreise führen. Dazu heben die USA ihre Zinsen an, was den Trend zu einem stärkeren Dollar und schwächeren südkoreanischen Won signalisiert. Anleger könnten aus Sorge vor einer Krise risikofreie Anlagen bevorzugen und Kapital aus Südkorea abziehen. Das würde den Won sinken lassen und in der Folge einen weiteren Abzug von Kapital bewirken. Südkorea muss sich auf die Möglichkeit gefasst machen, in einen solchen Teufelskreis zu geraten.





Südkoreas Hauptbörse KOSPI rutschte am 16. August auf ein 15-Monatstief ab. Denn die Anleger nehmen Kurs auf sichere Häfen, namentlich den Dollar. Andere Länder bekommen die Folgen der Flucht in den Dollar ebenfalls zu spüren. Der argentinische Peso sackte auf den historischen Wert von 30 je Dollar ab. Der chinesische Yuan fiel auf ein Einjahrestief. Auch die Währungen Indonesiens und Brasilien verloren an Wert. Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman sagte jüngst, dass die Türkei auf eine Neuinszenierung der asiatischen Wirtschaftskrise der späten 90er Jahre aus sei. Südkorea wäre daher gut beraten, Gegenmaßnahmen auszuarbeiten.





Südkorea muss zunächst die Binnenwirtschaft stärken, um Arbeitsplätze zu schaffen und die Beschäftigungslage zu verbessern. Mit den externen Risiken kommt Südkorea wie eben erläutert zurecht, doch müssen Investitionen der Unternehmen, der Verbrauch und die Regierungsausgaben gesteigert werden. Die Regierung agiert bereits mit einer expansiven Fiskalpolitik, um die Nachfrage anzukurbeln. Wenn die Unternehmen investieren, entstehen Jobs und es wird mehr konsumiert und ein positiver Kreislauf in Gang gesetzt. Die USA werden ihren Handelsprotektionismus wahrscheinlich verschärfen. Südkorea sollte seine Exportmärkte diversifizieren und den Exporteuren Anreize bieten, damit ein starker Export und das Leistungsbilanzplus aufrechterhalten werden.





1997 hatte der Zusammenbruch des thailändischen Baht die asiatische Finanzkrise ausgelöst. Die Finanzkrise von 2008 nahm ihren Ausgang in den USA. Beide Krisen trafen die südkoreanische Wirtschaft hart. Südkorea sollte auch dieses Mal auf der Hut sein.