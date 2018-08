Asienspiele 2018: Viele Medaillen für Südkorea in neuer Disziplin Poomsae

ⓒ YONHAP News

Bei den Asienspielen 2018 in Jakarta-Palembang hat Südkorea die ersten Goldmedaillen in der Disziplin Taekwondo-Poomsae gewonnen. Das Männerteam siegte in Poomsae im Einzel sowie im Mannschaftswettkampf.





Bei den Frauen scheiterte Yoon Ji-hye im Halbfinale an der Indonesierin Defia Rosmaniar und musste sich mit Bronze zufrieden geben. Im Mannschaftswettkampf gewannen die Südkoreanerinnen die Silbermedaille.





Kwak Yeo-won, die älteste des dreiköpfigen Teams sagte, sie und ihre Kollegen seien beim Training fleißig gewesen und bereuten nichts. Sie seien von den Landsleuten kräftig angefeuert worden und als Dank dafür wollten sie das nächste mal unbedingt einen Sieg holen. Die Jüngste Choi Dong-ah sagte, sie habe sich nach dem Wettkampf die Aufnahme angesehen. Die Performance sei so geworden wie sie es geübt hätten und sie sei relativ zufrieden gewesen. Bei den nächsten Asienspielen wolle sie aber unbedingt die Goldmedaille gewinnen.





Poomsae sind vorgeschriebene Formenabläufe im Taekwondo. Die Wettkämpfe bei den Asienspielen wurden im neuen Formenablauf Sae Byul und im Freistil ausgetragen. Bei Poomsae wird, wie zum Beispiel beim Eiskunstlauf die künstlerische Darstellung sowie der fließende Ablauf der Bewegungen bewertet. Taekwondo-Poomsae wurde bei den Asienspielen erstmals offiziell ins Programm aufgenommen.