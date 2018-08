Seoul: Geplantes Verbindungsbüro kein Verstoß gegen Nordkorea-Sanktionen

ⓒYONHAP News

Die Einrichtung eines gemeinsamen Verbindungsbüros zwischen Süd- und Nordkorea zählt zu den Einigungen in der Panmunjom-Erklärung, die beim innerkoreanischen Spitzentreffen am 27. April unterzeichnet wurde. Es wird erwartet, dass das Büro noch im August eröffnet wird. Die südkoreanische Regierung will das Büro zu einer Vertretung Seouls und Pjöngjangs entwickeln.





Der größte Einflussfaktor bei der Einrichtung des Verbindungsbüros ist, ob dies einen Verstoß gegen die Nordkorea-Sanktionen darstellt oder nicht. Nach Angaben der südkoreanischen Regierung sind die Diskussionen mit den USA über diese Frage entweder gut verlaufen oder verlaufen derzeit gut. Wie verlautete, habe Seoul in den Vordergrund gestellt, dass das Verbindungsbüro gemäß der Panmunjom-Erklärung eingerichtet wird und als ständiger Kommunikationskanal zwischen beiden Koreas fungieren wird. Seoul habe Washington auch darauf hingewiesen, dass dies Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA dienlich sein könnte. Die Öllieferung für die Stromerzeugung könnte einen Verstoß gegen Nordkorea-Sanktionen darstellen, daher will Seoul das Büro mit Strom aus dem Süden versorgen.





Sollte die Frage der Sanktionen geklärt sein, besteht für die Eröffnung des Verbindungsbüros kein großes Hindernis mehr. Süd- und Nordkorea erreichten de facto eine Einigung über die Organisation und den Betrieb des Büros. Übrig bleiben lediglich Diskussionen über die Eröffnungszeremonie. Es wird erwartet, dass die Eröffnungsfeier wie geplant im August stattfindet. Ursprünglich wurde angestrebt, dass die Eröffnung um den 23. August erfolgt. Beobachter halten jedoch eine Verzögerung für möglich. Grund ist, dass mittlerweile innerkoreanische Gespräche über ein neues Spitzentreffen und Familienzusammenführungen stattfanden.





Es spielte laut Informationen auch eine Rolle, dass die südkoreanische Regierung Zeit haben wollte, um die USA zu überzeugen. Die Regierung teilte am Montag ihre Auffassung mit, dass die Eröffnung des Verbindungsbüros dem Zweck der Nordkorea-Sanktionen nicht zuwiderlaufe. Dies lässt vermuten, dass es sichtbare Fortschritte bei den Konsultationen mit den USA gab.





In den USA sind auch skeptische Stimmen über die Eröffnung des innerkoreanischen Verbindungsbüros zu hören. Es widerspreche der Situation, in der Washington von Pjöngjang fortgeschrittene Maßnahmen zur Denuklearisierung verlange und den Druck erhöhe. Das US-Außenministerium teilte lediglich mit, dass es sich über den Plan für die Einrichtung des Büros im Klaren sei. Dahinter vermuten Beobachter eine Rücksichtnahme auf diese Bedenken.