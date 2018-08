Baekhyun von EXO veröffentlicht Duett mit Loco

ⓒ SM Entertainment

Baekhyun von der K-Pop-Boyband EXO und Rapper Loco haben zusammen an einem Lied gearbeitet, das diesen Monat herauskommen soll.





Das Duett mit dem Titel „Young“ wird am 31. August herausgegeben. Es ist das zweite Lied von SM Entertainments Projekt „Station Young“, das Kollaborationen von Künstlern aus verschiedenen Genres präsentiert. Den Beginn machte die Kollaboration zwischen Taeyeon von Girls’ Generation und dem Balladenduo MeloMance mit ihrer Veröffentlichung „Page O“ Anfang dieses Monats.





Baekhyun hat bereits mit anderen Sängern wie Suzy und K.Will zusammengearbeitet, während Loco aus der koreanischen Castingshow „Show Me the Money“ als erster Sieger hervorging. Seitdem hat er als Hip-Hopper rasch an Bekanntheit gewonnen.