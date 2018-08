Südkoreanischer Spionagethriller in Nordamerika angelaufen

Der südkoreanische Film „The Spy Gone North“ ist in Nordamerika in den Kinos angelaufen.





Der Agententhriller wird seit letzter Woche in Washington D.C., New York und in weiteren amerikanischen Großstädten gezeigt. Der Film spielt in den 90er Jahren und handelt von einem südkoreanischen Spion, der verdeckt in Nordkorea ermittelt, als die Halbinsel wegen des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms kurz vor einem Krieg steht.





Die Filmrechte wurden ins Ausland verkauft, darunter gehören Länder wie Singapur, Vietnam, Frankreich, Großbritannien und Spanien.