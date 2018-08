Han Mal-suk: „Der Abgrund eines Mythos“

Aus dem Sendeinhalt:





Die Geschichte „Der Abgrund eines Mythos“ spielt in der Zeit nach dem Koreakrieg. Jin-young ist eine arme Kunststudentin. Wenn sie kein Geld mehr hat, geht sie in die Tanzhalle und tanzt dort gegen ein Trinkgeld mit fremden Männern. Sie lebt von der Hand in den Mund und kann sich langfristige Lebensplanung nicht leisten, weshalb sie auch keine feste Arbeit findet. Als die Erzählung „Der Abgrund eines Mythos“ im Juni 1957 als literarisches Debüt von Han Mal-suk erschien, löste sie eine Kontroverse aus.









Literaturkritikerin Jeon So-yeong:

Es war eigentlich erst in den 1980er Jahren, dass weibliche Literatur in Korea allmählich Beachtung fand. Vorher waren die Werke von Autorinnen an einen ganz bestimmten Rahmen gebunden und wurden kaum anerkannt. In den 1950er Jahren, als Han Mal-suk wie auch andere Schriftstellerinnen zu schreiben begann, herrschten ihnen gegenüber viele Vorurteile vor. Sie wurden nicht für voll genommen, sondern als Außenseiterinnen betrachtet, die keinen klaren Blick für die Realität hatten. Trotzdem gelang Han Mal-suk mit ihrer Geschichte der Durchbruch, denn sie stellt einzigartige weibliche Charaktere vor, die neue, nie zuvor gekannte Werte vertreten und sich gegen die Konventionen der älteren Generation wenden.









Jin-young hat Wertvorstellungen, die in den 1950er Jahren in Korea nur schwer vorstellbar waren. Sie arbeitet als Tänzerin und schläft mit fremden Männern, um eine vorübergehende Bleibe zu finden. Der Titel der Geschichte „Der Abgrund eines Mythos“ verweist auf eine Person, die ein vollkommen abnormes, unsicheres Leben am Rande des Abgrunds führt.









Sie könnte hier für eine Woche alleine leben. Aber was wäre, wenn der junge Mann zurückkäme? Er sagte, dass alles mit Geld geregelt werden kann. Nun, wenn er käme, käme er eben. Sie werde jetzt nicht darüber nachdenken, was später passieren könnte.

Jin-young lag auf dem weichen Bett und trank den Whisky. Sie hätte sich nicht besser fühlen können. Sie strotzte vor Zuversicht, dass das Leben platzte, so sehr, dass sie bereit war, ihr Schicksal herauszufordern. Sie hatte nichts zu befürchten. Sie spürte nur das feurige Verlangen, Bilder zu malen.





Jin-young schrieb einen Brief an Jun-seop. Danach schrieb sie einen an Gyeong-il. Sie musste das Wort "Liebe" nicht schreiben. Sie wollte Gyeong-il jetzt nur umarmen. Also beendete sie ihren Brief mit den Worten "Gyeong-il, beeil dich. Ich vermisse dich."

Jin-young stand vom Bett auf und setzte sich mit ihrem Skizzenbuch ans Fenster.









Han Mal-suk wurde am 27. Dezember 1931 in Seoul geboren. Sie studierte Linguistik an der Seoul National University. Ihr literarisches Debüt gab sie 1957 mit der Kurzgeschichte „Der Abgrund eines Mythos“, die auf Anregung von Kim Dong-ni im "Contemporary Literature Journal" veröffentlicht wurde.