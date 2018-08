Seoul will im Verteidigungsweißbuch Nordkorea nicht mehr als “Feind” bezeichnen

ⓒYONHAP News

Südkorea hat seit 2010 in seinem Verteidigungsweißbuch das nordkoreanische Regime und die Streitkräfte als Feind bezeichnet.





Früher hatte Südkorea in dem Papier Nordkorea als „Hauptfeind“ bezeichnet. Das Verteidigungsministerium verwendete den Ausdruck erstmals im Weißbuch 1995. Anlass war, dass der nordkoreanische Delegationsführer bei innerkoreanischen Gesprächen im Jahr 1994 drohte, Seoul in ein Flammenmeer zu verwandeln. Am Begriff „Hauptfeind“ wurde bis 2000 festgehalten.





Der Begriff „Hauptfeind“ entwickelte sich anlässlich des innerkoreanischen Spitzentreffens 2000 zu einem Streitpunkt. Daher wurde die Bezeichnung aus dem Verteidigungsweißbuch 2004 gestrichen. Stattdessen wurden Formulierungen wie „unmittelbare militärische Bedrohung“ oder „ernsthafte Bedrohung“ verwendet. Danach wurde anlässlich des Beschusses der Insel Yeonpyeong durch Nordkorea 2010 die Bezeichnung „Feind“ eingeführt.





Die Überprüfung der Streichung des Ausdrucks „Feind“ gilt als Folgemaßnahme zur Panmunjom-Erklärung, die beim Korea-Gipfel im April unterzeichnet wurde. Hintergrund ist die Einschätzung, dass die Bedrohung als Folge der Einstellung von Atom- und Raketentests durch Nordkorea nachgelassen habe. Ein Regierungsbeamter sagte, es werde überlegt, den Ausdruck „Feind“ durch eine Formulierung oder ein Wort zu ersetzen, das die militärische Bedrohung durch Nordkorea angemessen widerspiegele.





Er wies darauf hin, dass im Verteidigungsweißbuch 2016 die Bezeichnung Nordkoreas als „Feind“ mit dem Zusatz „solange die Bedrohung anhalte“ versehen sei. Da Nordkorea seine Atom- und Raketentests gestoppt und Verhandlungen mit den USA über die Denuklearisierung begonnen habe, werde davon ausgegangen, dass diese Bedingung teilweise nicht mehr vorliege.





Als Alternative für die Bezeichnung „Feind“ sollen Ausdrücke wie im Weißbuch 2004 oder 2008 in Betracht gezogen werden. Im Papier von 2004 wurden Nordkoreas konventionelle Streitkräfte, Massenvernichtungswaffen und die Stationierung der Streitkräfte an der Front als direkte militärische Bedrohung bezeichnet. Im Jahr 2008 hieß es, dass Nordkoreas konventionelle Streitkräfte, die Entwicklung und Verbesserung von Massenvernichtungswaffen wie Atomwaffen und Raketen sowie die Stationierung der Streitkräfte an der Front eine unmittelbare und ernsthafte Bedrohung für die nationale Sicherheit Südkoreas darstellen.