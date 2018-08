Patriotische Lieder

An einem Tag im Jahr 1917, mitten im Ersten Weltkrieg, waren in einem Kriegsgefangenenlager in Deutschland Lieder zu hören, die von den dort Inhaftierten gesungen wurden. Es handelte sich dabei um ein sprachwissenschaftliches Projekt, für das deutsche Linguisten Sprachen und Lieder von etwa 230 ethnischen Gruppen aufnahmen. Unter den Gefangenen waren auch junge koreanische Männer, die für die russische Seite gekämpft hatten und in Gefangenschaft geraten waren. Einer von ihnen hieß Gregory Kim, sein koreanischer Name lautete Kim Hong-jip. Ein anderer war Stefan Ahn, dessen koreanischer Name nicht bekannt ist. Beide waren zu dieser Zeit Ende zwanzig und es ist anzunehmen, dass sie im jungen Alter aus Joseon geflohen waren und als Flüchtlinge ihr Dasein fristeten. Doch selbst als Kriegsgefangene in einem fremden Land vergaßen sie ihre Heimat nicht. Und so sangen sie, als sie von den deutschen Wissenschaftlern dazu aufgefordert wurden, ein koreanisches Lied. Dabei handelte es sich um das koreanische Volkslied Arirang. Jeder Koreaner kennt es, es wird von Generation zu Generation weitergegeben und vereint das koreanische Volk.





Das „Sangju Arirang“ wurde von dem Meistersänger Kim So-hee in den 1970er Jahren geschrieben. Es ist im engeren Sinne kein traditionelles Lied. Vielmehr könnte es man als neues Volkslied bezeichnen, das gut die schmerzhaften Erfahrungen der Koreaner beschreibt, die während der japanischen Kolonialzeit ihre Heimat verlassen und ins Ausland fliehen mussten. Viele Koreaner gaben ihr Leben, um Korea von der japanischen Kolonialherrschaft zu befreien. Aber nicht jeder konnte eine Waffe in die Hand nehmen und für das Vaterland kämpfen. Millionen namenlose Koreaner ertrugen die Unterdrückung und erfüllten schweigend ihre Pflichten. Auch sie waren Helden. Und ihnen spendeten die traditionellen Sänger mit ihren Liedern Trost und Mut.





Einer von ihnen war Park Dong-sil 박동실. Er war ein kräftiger Mann mit einer klaren, resonanten Stimme. Und mit seinen schlagfertigen Bemerkungen brachte er sein Publikum zum Lachen. Der Meistersänger Kim So-hee war einer seiner Schüler. Kim selbst war während des Koreakriegs nach Nordkorea übergelaufen und geriet eine Zeit lang in Vergessenheit. Doch heute erinnert man sich wieder an ihn als den Schöpfer von „Yeolsaga열사가“, das Lied von den patriotischen Märtyrern. Dieses Pansori besingt die Leben bekannter koreanischer Freiheitskämpfer wie Lee Jun 이준, Ahn Jung-geun안중근, Yun Bong-Gil윤봉길 und Yu Gwan-sun유관순. Das Lied wurde so beliebt, das es nach Wiedererlangung der koreanischen Unabhängigkeit auf jeder Pansori-Vorstellung gesungen wurde.





Ahn Jung-geun war ein koreanischer Freiheitskämpfer, der den japanischen Generalgouverneur Hirobumi Ito erschoss, eine der treibenden Kräfte der japanischen Kolonialisierung Koreas. Wie Ahn selbst war auch seine Mutter Jo Maria eine bekannte Freiheitskämpferin. Sie war eine starke Frau, die vielen Widerstandskämpfern stetigen seelischen Beistand gab. Doch selbst sie konnte es sich nicht über das Herz bringen, ihren Sohn im Gefängnis zu besuchen, wo er auf seine Hinrichtung wartete. Stattdessen gab sie ihren anderen Söhnen folgende Nachricht für Ahn Jung-geun mit: „Wenn du Berufung einlegst, flehst du damit die Japaner um dein Leben an. Du bist für dein Vaterland festgenommen worden. Denk an nichts anderes und akzeptiere den Tod. Du hast das Richtige getan und wurdest dafür verurteilt. Bettel nicht feige um dein Leben. Mit deinem Tod für die Sache ehrst du mich.“ Doch wie schwer muss es Jo Maria gefallen sein, ihrem Sohn zu sagen, er soll ehrenvoll sterben. Man sagt, ein Volk, das seine Geschichte vergisst, hat keine Zukunft. Und so sollte sich die heutige Generation daran erinnern, dass sie heute hier sind wegen Kämpfern wie Ahn und seine Mutter, die sich für das größere Wohl geopfert hatten.





