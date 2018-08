China: Mangel an öffentlicher Moral bei Haustierhaltern sorgt für Ärger

ⓒ Getty Images Bank

Immer mehr Menschen in China halten sich ein Haustier. Die Zahl der registrierten Haustiere hat in China die Marke von 100 Millionen überschritten. Allerdings heißt es, dass die öffentliche Moral in Bezug auf die Haltung von Haustieren auf der Strecke geblieben sei.





In Apartmentanlagen in Peking kann man häufig morgens Bewohner sehen, die mit ihrem Hund spazieren gehen und dass die Tiere dabei an verschiedenen Stellen ihre Exkremente hinterlassen. Aber kaum ein Frauchen oder Herrchen entsorgt die Ausscheidungen des Vierbeiners. In Parkanlagen befinden sich zwar mehrere Kästen mit Tüten in denen Haustierbesitzer den Kot ihres Haustiers mitnehmen können, die Kästen werden aber nicht ordentlich nachgefüllt und sind meistens leer.





Hundekot liegt mittlerweile überall, auf Gehwegen, Straßen und in Aufzügen. Ein Hundebesitzer sagte, er sei nicht dafür verantwortlich den Hundekot zu entfernen. Er bezahle dafür, dass die Apartmentverwaltung die Häufchen entsorge. Zudem häufen sich Konflikte mit Bewohnern, die keine Haustiere halten. Jüngst ereignete sich ein Fall, in dem Dutzende von Hunden und Katzen in einem Park in Peking tot aufgefunden wurden. Es stellte sich heraus, dass jemand den Tieren vergiftete Würstchen gegeben hatte. Offenbar wurde die Tat von einer Person begangen, die Haustiere hasste.





Die chinesische Behörde hat die Vorschriften für die Haustierhaltung verschärft.

Im Rahmen eines gestrafften Strafpunktesystems werden die Haustiere bei einer bestimmten Häufigkeit des Regelverstoßes beschlagnahmt. Die Zahl der Haustiere, die ein Haushalt halten darf wurde auf ein Tier begrenzt.