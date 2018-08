Hallyu verwurzelt sich in Südostasien als lokale Kultur

ⓒ YONHAP News

Die koreanische Popkultur genießt in Südostasien große Popularität. Die koreanischen Kulturinhalte werden aber nicht nur konsumiert, Hallyu verwurzelt sich inzwischen als Teil der eigenen lokalen Kultur. Es werden eigene K-Pop-Gruppen gebildet und koreanische Bühnenwerke werden mit einheimischen Schauspielern besetzt.





In Thailand und Myanmar ist eine erst im Mai gegründete K-Pop-Gruppe bereits auf Erfolgskurs. In der Girl-Group befindet sich nur eine Koreanerin. Die vier restlichen Mitglieder kommen aus Thailand und Myanmar. Die Lieder und Tänze, die sie aufführen sind koreanisch und sie werden nach dem koreanischen System gefördert und vermarktet.

Ein aus Myanmar stammendes Mitglied der Band sagte, sie finde K-Pop toll. Die Lieder und Tänze gefielen ihr sehr gut.





In Thailand wird das koreanische Musical „Nanta“ mit einheimischen Schauspielern aufgeführt. „Nanta“ ist ein gesangloses Musical, das sich um das Thema Kochen dreht. Die Aufführung wurde in mehr als 18 Ländern auf die Bühne gebracht. Bangkok ist die einzige Stadt, in der „Nanta“ ständig auf dem Programm steht. Die Hälfte der Rollen wird von thailändischen Darstellern gespielt. Immer mehr Trainees in Thailand bewerben sich für eine Rolle in dem Musical.





Kim Byung-ho, Regisseur von Nanta in Bangkok, sagte, wenn die Rollen mit lokalen Schauspielern besetzt werden und die lustigen Einlagen dem Verständnis der thailändischen Zuschauer entsprechend abgeändert werden, dann hätten die Zuschauer viel mehr Spaß daran.





Auch die koreanischen Gerichte, die in dem Stück vorkommen wurden in thailändische Gerichte umgeändert. Das koreanischen Bühnenstück wird für Bangkok zunehmend zu einer touristischen Attraktion. Viele Besucher aus China und Vietnam reisen in die thailändische Hauptstadt, um sich Nanta anzusehen.