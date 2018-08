Reisebüros in Schanghai dürfen wieder Südkorea-Pauschalreisen verkaufen

ⓒYONHAP News

Reisebüros in Schanghai verkaufen wieder Pauschalreisen nach Südkorea. Zwar gilt die Erlaubnis nur für einige Reisebüros, hat jedoch eine große Symbolkraft.





Damit werden erstmals in der Region Huadong Pauschalreisen nach Südkorea wieder erlaubt. Huadong ist der Ostteil der Volksrepublik und umfasst die sechs Provinzen-Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Shandong, Jiangxi und Fujian- sowie die Stadt Schanghai.





In Huadong ist das Einkommensniveau verhältnismäßig hoch, es gab dort früher viele Einwohner, die eine Pauschalreise nach Südkorea buchten. Bevor China wegen der Stationierung des US-Raketenabwehrsystems THAAD Vergeltungsmaßnahmen gegen Südkorea getroffen hatte, darunter das Verbot von Pauschalreisen, stammten ein Drittel der chinesischen Pauschalreisenden in Südkorea aus dieser Region. Bisher wurden in Peking, Chongqing und den Provinzen Shandong sowie Hubei Pauschalreisen nach Südkorea wieder erlaubt. Eine Stadt aus Huadong stand hingegen nicht auf der Liste. Daher könnte die Zulassung von Pauschalreisen in Schanghai bedeuten, dass weitere Reisebüros in Huadong grünes Licht bekommen.





Es ist bemerkenswert, dass die neue Maßnahme nach einem Südkorea-Besuch von Yang Jiechi, dem für Auswärtiges zuständigen Mitglied des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas, getroffen wurde. Yang stattete im Juli einen Geheimbesuch in Südkorea ab und traf sich mit dem Leiter des Büros für nationale Sicherheit im Präsidialamt, Chung Eui-yong. Es wird davon ausgegangen, dass beim Treffen eine weitere Lockerung der chinesischen Vergeltungsmaßnahmen wegen der THAAD-Stationierung vereinbart wurde. Es besteht daher eine große Wahrscheinlichkeit, dass die Wiederaufnahme von Pauschalreisen nach Südkorea auf weitere Regionen erweitert wird und auch andere Beschränkungen gelockert werden.





Im laufenden Jahr hat die Zahl der chinesischen Touristen in Südkorea deutlich zugenommen. Fluggesellschaften nahmen eingestellte Flüge zwischen China und der Insel Jeju jüngst wieder auf. Reisebüros in Peking werben auch online für Touren nach Südkorea. Wie verlautete, werde überprüft, die letztes Jahr wegen der THAAD-Stationierung ausgesetzten Bauarbeiten am Lotte World in Schenyang, ein symbolträchtiger Komplex bestehend aus einem Vergnügungspark, einem Einkaufszentrum, einem Hotel und Wohnhäusern, wieder aufzunehmen.