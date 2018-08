Sonderstaatsanwaltschaft will Ermittlungen zur Online-Medienmanipulation nicht verlängern

ⓒKBS News

Die Entscheidung des Teams eines unabhängigen Sonderstaatsanwalts, seine Ermittlungen zur Online-Medienmanipulation nicht zu verlängern, wird auf drei Ursachen zurückgeführt. Die erste ist, dass wichtige Beweise wegen mangelhafter Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei bereits verschwunden und kaum noch auffindbar sind. Die zweite ist der Druck der politischen Kreise, insbesondere wegen der Offensive des Regierungslagers. Als dritte Ursache wird genannt, dass die Ermittlungen der Sonderstaatsanwaltschaft nicht präzise waren.





Die ersten beiden Gründe waren bereits vor dem Arbeitsbeginn des Ermittlerteams bekannt. Beobachter meinen, die Ermittler hätten dennoch zeigen müssen, dass sie diese Schwierigkeiten überwinden können.





Einige sagen, dass das Team zu stark auf Aussagen des als „Druking“ bekannten Bloggers, die zentrale Figur in dem Fall, angewiesen gewesen sei. Dieser habe immer wieder neue Angaben gemacht, was Verwirrung gestiftet haben könnte. Als eine Folge wurde der Antrag auf einen Haftbefehl gegen den Gouverneur der Provinz Süd-Gyeongsang, Kim Kyoung-soo, wegen des Verdachts auf die Verwicklung in die Medienmanipulation zurückgewiesen. Dem Haftantrag gegen einen Rechtsanwalt, den Druking Kim als Kandidaten für den Posten des Generalkonsuls in Osaka empfohlen hatte, wurde ebenfalls nicht stattgegeben. Das Gericht akzeptierte die Ermittlungsergebnisse der Sonderstaatsanwaltschaft somit praktisch nicht.





Einen entscheidenden Rückschlag erlitt das Team mit dem Selbstmord des Oppositionsabgeordneten Roh Hoe-chan. Roh wurde vorgeworfen, von Druking Bestechungsgeld erhalten zu haben. Jedoch war dies nicht der zentrale Punkt in dem Fall. Deshalb löste Rohs Tod die Kritik aus, dass die Ermittlungen politisch motiviert seien. Das wiederum führte dazu, dass es den Ermittlungen an Schwung fehlte.





Beim Druking-Fall handelt es sich um Manipulationen von Kommentaren zu Nachrichten im Internet unter Federführung von „Druking“, einem Blogger mit Nachnamen Kim. Es kam vor und nach der Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr zu Manipulationen im großen Stil, daher wurde der Verdacht erhoben, dass dies eine organisierte Medienmanipulation darstelle. Es könne kaum davon ausgegangen werden, dass Druking dies lediglich aus privatem Interesse getan habe. Jedoch gelang es der Sonderstaatsanwaltschaft nicht, die Wahrheit zu klären.