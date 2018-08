Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ YONHAP News

Am vergangenen Samstag ging der Vorhang für ein Sportfest der 4,5 Milliarden Asiaten auf. Die Asienspiele 2018 in Jakarta und Palembang wurde am 18. August um 21 Uhr koreanischer Zeit feierlich eröffnet. Bei den diesmaligen Spielen, die bis zum 2. September 16 Tage andauern, werden 11.510 Sportler aus 45 Ländern in 40 Sportarten um 465 Goldmedaillen konkurrieren. Die diesmaligen Asienspiele sind für die koreanische Nation von besonderer Bedeutung, weil Sportler aus Süd- und Nordkorea bei der Eröffnungsfeier gemeinsam ins Stadion einmarschierten. Es war der bisher elfte gemeinsame Einmarsch beider Koreas bei internationalen Sportwettkämpfen. Die Sportler traten unter der Einheitsflagge mit dem Motiv der Silhouette der koreanischen Halbinsel in hellblau auf weißem Grund ins Stadion ein. Die südkoreanische Basketballspielerin Lim Yung-hui und der nordkoreanische Fußballspieler Ju Kyong-chol waren die Fahnenträger. Beim Einmarsch waren insgesamt 200 Athleten, jeweils 100 aus beiden Koreas, mit dabei. Zum ersten Mal in der Geschichte der Asienspiele gehen auch gesamtkoreanische Tams an den Start, und zwar im Basketball der Damen, Drachenbootrennen und drei Ruderwettbewerben. Südkorea hat in 39 Sportarten 1.044 Athleten nach Indonesien entsandt. Südkorea hat sich zum Ziel gesetzt, mit mehr als 65 Goldmedaillen zum sechsten Mal seit den Spielen 1998 in Bangkok in der Nationenwertung Rang zwei zu belegen. Viele Netzbürger meinten, dass der Platz in der Gesamtwertung nicht das Wichtigste sei Sie hoffen aber dennoch, dass das Ziel erreicht wird. Vor allem mögen die gesamtkoreanischen Teams gute Ergebnisse erzielen.





Die Regierung hat allein in diesem Jahr für die Schaffung von Arbeitsplätzen bereits etwa 23 Billionen Won, rund 20,6 Milliarden Dollar, investiert. Die Beschäftigungslage will sich aber nicht verbessern, sondern verschlechtert sich weiter. Man spricht daher davon, dass die Situation am Arbeitsmarkt so ernst sei wie nie seit der Finanzkrise. Besorgniserregend ist auch, dass die Zahl der erwerbstätigen Vierziger, die das Rückgrat der südkoreanischen Wirtschaft bilden, auf das Niveau zur Zeit der Finanzkrise geschrumpft ist. Es herrscht nun Alarm, da die schlechte Beschäftigungslage auch zu einer Belastung für die Familienbeziehungen werden könnte. Im vergangenen Monat lag die Zahl der Erwerbstätigen in der Altersgruppe zwischen 40 und 49 Jahren bei 6.671.000 und ist verglichen mit dem Vorjahr um 147.000 geschrumpft. Dass die Zahl der gesamten Erwerbstätigen im Vergleich zum selben Vorjahresmonat lediglich um 5.000 gestiegen ist, war auch zu einem großen Teil auf den drastischen Rückgang der Zahl der erwerbstätigen Vierziger zurückzuführen. Die Zahl der erwerbstätigen Vierziger ist so stark zurückgegangen wie seit August 1998 nicht mehr. Damals, vor 19 Jahren und 11 Monaten, hatte sich das Ausmaß der Finanzkrise in vollem Umfang zu zeigen begonnen. Dass vor allem die Vierziger immer seltener Arbeit haben, scheint damit zu tun zu haben, dass viele aufgrund der Umstrukturierung in der Herstellungsindustrie ihre Stelle verloren haben. Hinzu kommt, dass viele Selbstständige in dieser Altersgruppe eine Pleite hinlegten und nun keine Arbeit mehr finden.





In diesem Sommer herrschte auf der koreanischen Halbinsel eine Rekordhitze. Währenddessen stiegen auch am Nordpol die Temperaturen stark, so dass sich die Eisschmelze im Nordpolarmeer in rasantem Tempo fortsetzte. Es gibt nun die Prognose, dass als Folge davon im kommenden Winter auf der koreanischen Halbinsel eine außergewöhnliche Kältewelle herrschen wird. In der letzten Zeit hat sich die Gestalt der Arktis verändert. Das Polareis, das das Nordpolarmeer bedeckte, schmolz in rasantem Tempo weg, und selbst das Eis im höheren Breitengrad ist viel dünner geworden als in den vergangenen Jahren. Denn die starke Hitze auf der Nordhalbkugel hat auch auf das Nordpolarmeer Einfluss ausgeübt. In einigen Gebieten am Nordpol ist die Temperatur an der Wasseroberfläche um vier bis acht Grad verglichen mit den Vorjahren gestiegen. Die Eisfläche der Arktis ist fast auf das Niveau von 2012, als sie das Rekordtief erreicht hatte, geschrumpft. Eine geringe Eisausdehnung begünstigt die Erderwärmung, weil das Sonnenlicht weniger vom Eis reflektiert und damit mehr Hitze im Meer gespeichert wird. Die Erderwärmung kann dann wiederum zu einem weiteren Schmelzen des Polareises führen, so dass ein Teufelskreis entsteht. Die Eisschmelze im Nordpolarmeer übt auch auf die weit entfernt liegende koreanische Halbinsel Einfluss aus, und es wird eine extreme Kälte befürchtet. Wegen der hohen Wassertemperatur könnte schon gegen Ende Oktober eine Kältewelle einsetzen, so dass es plötzlich kalt werden kann. Es droht folglich ein direkter Übergang von Sommerwetter zu Winterwetter. In den Netzbürger-Kommentaren war zu lesen, dass es künftig auf der koreanischen Halbinsel lediglich zwei Jahreszeiten geben wird, nämlich Sommer und Winter. Noch größere Sorge als die hohe Arbeitslosigkeit und anziehende Wohnungspreise bereiteten die Naturkatastrophen. Die ganze Menschheit sollte dem Umweltschutz noch größere Aufmerksamkeit schenken. Denn nichts und niemand könne die Natur bezwingen.