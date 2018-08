US-Außenminister besucht nächste Woche Nordkorea

ⓒYONHAP News

Der vierte Nordkorea-Besuch von US-Außenminister Mike Pompeo wird voraussichtlich zu einem Wendepunkt in der nordkoreanischen Nuklearfrage. Denn es gab die Kritik, dass sein letzter Besuch in Nordkorea keine Früchte getragen habe.





Die Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA gerieten ins Stocken, nachdem Pompeos dritter Nordkorea-Besuch ergebnislos geblieben war. Deshalb kann ein neuer Besuch des Chefdiplomaten der USA in Nordkorea bedeuten, dass ein Durchbruch in den Verhandlungen in Sichtweite ist. Zumindest deutet dies an, dass Pjöngjang und Washington gewillt sind, einen Durchbruch zu erzielen.





Pompeos Nordkorea-Besuch erregt auch hinsichtlich bevorstehender wichtiger diplomatischer Veranstaltungen Aufmerksamkeit. Im September ist ein innerkoreanisches Spitzentreffen in Pjöngjang geplant, und die UN-Generalversammlung tagt. Es wird nicht ausgeschlossen, dass ein weiteres Spitzentreffen zwischen Nordkorea und den USA oder ein trilateraler Gipfel zwischen beiden Koreas und den USA stattfindet. Anlässlich der UN-Generalversammlung könnte ein epochaler Fortschritt in der Frage der Erklärung des Endes des Koreakriegs erzielt werden. Eine Einigung in dieser Angelegenheit würde Fortschritte bei der Denuklearisierung Nordkoreas bedeuten.





Es ist auch bemerkenswert, dass Stephen Biegun, Vizepräsident von Ford Motor, zum Sondergesandten für die Nordkorea-Politik im US-Außenministerium ernannt wurde. Der Posten war vakant, seitdem Bieguns Vorgänger Joseph Yun im Februar seinen Rücktritt erklärt hatte. Biegun arbeitete sowohl im Weißen Haus als auch im Repräsentantenhaus und Senat und beschäftigte sich mit der Außenpolitik der USA. Er war leitender Geschäftsführer (COO) im Nationalen Sicherheitsrat zur Regierungszeit von George W. Bush. Zur Zeit der Trump-Regierung war er im März bereits als Nachfolger des damals entlassenen nationalen Sicherheitsberaters Herbert McMaster gehandelt worden.





Biegun wird Pompeo bei dessen Nordkorea-Besuch begleiten. Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, welche Ergebnisse Pompeo und Biegun dort erzielen werden. Biegun sagte, die Angelegenheiten seien schwierig und schwer zu lösen. Zugleich betonte er das Ziel einer endgültigen und vollständig überprüften Denuklearisierung.