Debüt der neuen K-Pop-Girlband Loona

Eine brandneue K-Pop-Girlband hat ihr Debüt gegeben.





„Loona“ heißt die 12-köpfige Gruppe, die ihr Debütalbum „+ +“ oder „Plus Plus“ am 20. August in der Blue Square Konzerthalle präsentierte.





2016 begann die Girlband vor ihrem Debüt in regelmäßigen Abständen neue Mitglieder vorzustellen, die Untereinheiten bildeten. Am 19. August gab schließlich die Band mit all ihren zwölf Mitgliedern ihr Debüt und enthüllte am darauffolgenden Tag ihr Debütalbum.





„Hi High“ lautet der Maintrack ihres neuen Albums mit sechs Liedern.