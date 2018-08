Eunkwang von BTOB tritt Militärdienst an

ⓒ KBS

Anführer der beliebten K-Pop-Boyband BTOB, Eunkwang, tritt seinen Wehrdienst an.





Der Sänger wird in der Provinz Gangwon ein fünfwöchiges Grundtraining durchlaufen. Danach wird er einer Armee-Einheit zugeteilt werden. Eunkwang ist der erste der 7-köpfigen Gruppe, der seinen Militärdienst antritt. Während seiner Abwesenheit wird Minhyuk die Position des Bandleaders übernehmen.





Vor seinem Militäreintritt bat Eunkwang seine Fans, sich gut um Minhyuk und die anderen Mitglieder zu kümmern.





Seit ihrem Debüt 2012 hat BTOB viele erfolgreiche Hits herausgebracht wie „Movie“ und „Missing You“. Eunkwang stand zudem für Musicals auf der Bühne. So war er unter anderem in „Barnum: The Greatest Showman“ zu sehen.