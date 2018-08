Erste Runde der Familienzusammenführung zu Ende

ⓒYONHAP News

Die dreitägige erste Runde der 21. innerkoreanischen Familienzusammenführungen am Berg Geumgang in Nordkorea ist am Mittwoch zu Ende gegangen.





Die Teilnehmer waren am Montag gegen Mittag in Nordkorea angekommen. Nach einem Mittagessen fand um 15 Uhr ein gemeinsames Treffen im Kumkangsan-Hotel statt. Dort trafen die Südkoreaner nach 65 Jahren ihre Familienangehörigen und Verwandten in Nordkorea und durften etwa zwei Stunden mit ihnen verbringen.





Am zweiten Tag kamen sie im Oekumkang Hotel zu privaten Treffen mit den Angehörigen in Nordkorea zusammen. Die letzte eine Stunde des dreistündigen Treffens war für das Mittagessen im Familienkreis im Gästezimmer vorgesehen.





Am dritten Tag fand ein zweistündiges Abschiedstreffen mit einem gemeinsamen Mittagessen statt. Anschließend traten die Südkoreaner die Heimfahrt an.





Die Familienzusammenführung erfolgte gemäß einer Vereinbarung der beim Korea-Gipfel im April bekannt gegebenen Panmunjom-Erklärung.





Seit dem Waffenstillstandsabkommen sind 65 Jahre vergangen und die Angehörigen der getrennten Familien haben schon ein hohes Alter erreicht. Laut dem südkoreanischen Rotkreuzverband sind 132.124 Südkoreaner als getrennte Familien registriert. Davon sind bereits 75.234 verstorben. 85 Prozent der noch Lebenden sind über 70 Jahre alt. Bei den bisherigen Familienzusammenführungen konnten nur etwa 2.000 Südkoreaner ihre Angehörigen im Norden wiedersehen.





Daher wird gefordert, ein ständiges Verbindungsbüro für getrennte Familien einzurichten und einen Briefverkehr sowie Videotelefonate zu genehmigen.