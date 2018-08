ⓒ Getty Images Bank

Q: Gibt es in Korea auch Hitzefrei? Und wie lang sind die Sommerferien?





A: Hitzfrei gibt es. Ob Hitzefrei gegeben wird, wird vom zuständigen Schulamt der jeweiligen Provinz bzw. der provinzfreien großen Städte mit Selbstverwaltungstatus wie Seoul, Busan, Incheon usw. entschieden. Aber der Entscheid des zuständigen Schulamtes ist kein Muss, sondern nur ein Kann, also eine generelle Erlaubnis, Hitzefrei zu geben. Die Direktoren der jeweiligen Schule im betreffenden Verwaltungsgebiet können dann entscheiden, ob er oder sie tatsächlich Hitzefrei gibt oder nicht. Während man die Hitzefrei-Regelung in den Grundschulen noch lockerer sieht, gilt das kaum für Mittel- und schon gar nicht für Oberschulen. Denn der Sprung von einer guten Mittelschule auf eine gute Oberschule ist wichtig mit Blick auf den Sprung in eine der Eliteunis.

Was nun die Sommerferien betrifft, so gilt landesweit nur die Regelung, dass an Mittel- und Oberschulen 190 bis 194 Tage pro Jahr unterrichtet werden muss. Wann die einzelnen Mittel- und Oberschulen tatsächlich Sommerferien machen, bleibt dann ihnen überlassen. An vielen Schulen haben die Schüler von Mitte Juli bis Mitte August frei, also so 4 bis 5 Wochen. Laut Internet hatte eine Oberschule aber z.B. nur vom 20. Juli bis 8. August Sommerferien. Und auch dann gilt für koreanische Mittel- und Oberschüler: Sie gehen zwar nicht in die Schule, aber sie besuchen nach wie vor die Hagwon-Paukinstitute, die gerade in den Ferien Hochkonjunktur haben.