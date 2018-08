BTS halten sich am längsten an der Spitze der Billboard „Social 50“

Die koreanische Boyband BTS hält sich nun schon seit 57 Wochen an der Spitze der „Social 50“ Charts von US-Billboard, genauer seit dem 29. Juli 2017. Damit sind sie die Gruppe geworden, die am längsten auf dem Spitzenplatz dieser Charts steht. Bislang hielt Justin Bieber den Rekord mit 56 Wochen. Ihr drittes reguläres Album “Love Yourself Tear” steht in dieser Woche auf Platz 77 der Billboard 200-Charts. Das Werk rangiert schon seit 12 Wochen in diesen Charts.

Die Beliebtheit von BTS hält also weiterhin an. Der Kanal auf YouTube hat nun 10 Millionen Abonnenten. Wenn man diese Zahl erreicht hat, werden die Knöpfe auf dem Kanal in Diamantenform angezeigt. Dies gaben die Jungs auf ihrem Twitter-Blog bekannt. Die Koreaner haben ferner bekannt gegeben, dass sie in Kürze ein Repackage-Album herausgeben wollen.