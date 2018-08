Hyorin bringt Sonder-Single heraus

Die Sängerin Hyorin hat am 16. August eine Sonder-Single und ein Musikvideo veröffentlicht. Das Lied „BAE“ hat einen funky Rhythmus und einen attraktiven Pop-Sound. Im Lied wird gesungen, dass doch die Liebe in Erfüllung gehen möge. Hervorzuheben ist die tolle Stimme der Sängerin.

Das Musikvideo zum Lied “BAE“ hat die Koreanerin in LA gedreht und auch mit einem amerikanischen Team die Choreographie vervollständigt. Hyorin hat allein in diesem Jahr „To Do List“, „Dally“ und „See Sea“ herausgebracht, die alle erfolgreich waren. Und nun ist „BAE“ an der Reihe.