Tragbare Gesundheitsprodukte von Life Science Technology

Life Science Technology ist ein schnell wachsender Anbieter von tragbaren Gesundheitsprodukten. Choi Joon-young von der Verkaufsabteilung stellt das Unternehmen vor.





Life Science Technology wurde 2007 als Entwickler von tragbaren medizinischen Diagnosegeräten mittels der Bio-Signalverarbeitung gegründet. Wir forschten in Kooperation mit großen Telekommunikations-, Elektronik- und Automobilunternehmen. CEO Kim Jeong-hwan machte seinen Bachelor-Abschluss in Medizintechnik an der Inje Universität. Anschließend arbeitete er für die Autobahngesellschaft Korea Expressway Corporation und das Samsung-Fortschrittsinstitut für Technologie und widmete sich der Bio-Signalverarbeitung. Tragbare Diagnosegeräte auf Grundlage dieser Technologie waren damals in Südkorea noch ein ungewöhnliches Konzept. Nach Jahren intensiver Forschung und Entwicklung gründete er 2007 sein eigenes Unternehmen.





Tragbare Geräte, die Vitalparameter messen, gab es früher nur in Science-Fiction-Filmen – doch heute sind sie im Alltag gebräuchlich. Sie messen die Anzahl der zurückgelegten Schritte, den Körperfettanteil, den Blutdruck, die Herzfrequenz und können sogar ein EKG erstellen. Der Unternehmensgründer hatte diese Entwicklung früh vorausgesagt. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Firmen wie Samsung Electronics und Hyundai Motor konnte er verschiedene biometrische Hardware entwickeln. Geräte seines Unternehmens funktionieren im Verbund mit der Smartwatch Galaxy GEAR und letztes Jahr wurde ein neuartiges Thermometer in den Verkauf gebracht.





Auf der Grundlage unserer über zehnjährigen Technologie-Erfahrung entwickelten wir ein Thermometer in der Form einer Banane. An der Entwicklung beteiligten sich Personen, die Erfahrung mit der Betreuung von Kindern hatten. Mit dem Bananen-Thermometer kann die Temperatur der Kleinen gemessen werden ohne ihren Schlaf zu stören. Es wird für eine exakte Messung unter dem Arm angebracht. Übersteigt die Körpertemperatur eine bestimmte Schwelle, werden die Eltern auf dem Smartphone alarmiert und die Daten werden auch auf dem Handy gespeichert. Die Eltern können Veränderungen auch mittels Grafiken überprüfen. Kurz gesagt, das Fieberthermometer misst und verwaltet die Körpertemperatur bequem und systematisch.





Das neue Thermometer für Kinder wird unter dem Namen Femon vermarktet. Neben den nützlichen und zuverlässigen Funktionen war auch das Design wichtig. Denn auch die beste Technik ist nutzlos, wenn die Kinder das Produkt nicht mögen.





Wir wählten das Bananen-Design aus verschiedenen Gründen. Das Thermometer kommt überwiegend bei Kindern zum Einsatz und die Banane zählt zu ihren Lieblingsfrüchten. Selbst Kinder, die eine Abneigung gegen Thermometer haben, können mit dem wie eine Banane geformten Gerät vertraut werden. Auch wurden die Blätter der Bananenpflanze früher für die Fiebersenkung genutzt. Wir fragten uns, wie wir ein ideales ergonomisches Design für die Anbringung unter den Achseln herstellen können und kamen zu dem Schluss, dass die Bananenform hinsichtlich der Körperbeschaffenheit am geeignetsten sei.





Im letzten Monat erhielt das wie eine Banane geformte Fieberthermometer den renommierten Red Dot Design Award. Auch sicherte sich der Hersteller für sein Produkt Femon verschiedene Zertifikate, darunter RoHS, was für die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten steht. Auch mit dem IPX7-Siegel für Wasserdichtigkeit wurde das Produkt versehen und es bestand den KC-Test für elektromagnetische Wellen. Finanziert wurde die Entwicklung per Crowdfunding, dabei kamen 1.450 Prozent der anvisierten Mittel zusammen. Mit CJ Healthcare wurde ein Vorvertrag unterzeichnet und das Thermometer soll bald auch in China, Japan und Südostasien verkauft werden.





Wir werden im kommenden Januar auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas eine Weiterentwicklung von Femon vorstellen. Wir wollen außerdem einen Schwangerschaftstest auf der Grundlage der Körpertemperatur entwickeln und eine Femon-Version für den Einsatz in Krankenhäusern. Wir wollen zudem ein tragbares EKG herausbringen, das so groß ist wie eine Kreditkarte. Klinische Studien zu dem tragbaren EKG finden zurzeit an der Johns Hopkins Universität, UCLA und der University of Missouri-Columbia in den USA statt.





Das Unternehmen sieht seine Zukunft in der Verknüpfung von Gesundheitspflege und Informationstechnik und hat noch einiges vor.





Unser endgültiges Ziel ist, den Menschen dabei zu helfen, gesund zu bleiben, indem ihre Vitalwerte einfacher und bequemer gemessen werden. Wir bieten auf verschiedene Situationen zugeschnittene Gesundheitslösungen an, die hoffentlich einen neuen Wert schaffen. Wir werden weiterhin Anstrengungen unternehmen, um mit auf den Menschen konzentrierten Technologie-Innovationen voranzuschreiten und ein vertrauenswürdiges Unternehmen zu werden.