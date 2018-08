Der Freihandelspakt zwischen Japan und der EU

ⓒ YONHAP News

Die Europäische Union und Japan haben ein Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (EPA) geschlossen. Dieses wird auch Einfluss auf die südkoreanische Wirtschaft haben, da die beiden nordostasiatischen Nachbarn im EU-Markt erbitterte Konkurrenten sind. Gwak Dong-cheol, Forscher beim Koreanischen Internationalen Handelsverband, sagt zu dem frisch unterzeichneten Freihandelspakt.





Der Begriff EPA mag verglichen mit Freihandelsabkommen oder FHA eher fremd klingen. Mit einem FHA wird eine Handelsliberalisierung durch die Streichung von Zöllen angestrebt. Ein EPA ist die japanische Version eines FHA. Alle von Japan unterzeichneten FHA heißen EPA. Angesichts Anzeichen eines sich weltweit verbreitenden Protektionismus wegen der Amerika zuerst-Politik von US-Präsident Donald Trump, wollen die EU und Japan dem etwas entgegensetzen. Mit dem EPA als Druckmittel wird Japan die USA voraussichtlich zur Rückkehr zur Transpazifischen Partnerschaft, die jetzt Umfassende und Fortschrittliche Transpazifische Partnerschaft heißt, drängen.





Die EU und Japan unterzeichneten ihr Abkommen am 17. Juli nach fünfjährigen Verhandlungen. Die EU wehrte sich gegen den protektionistischen Kurs der USA mit Zöllen auf US-amerikanische Waren und unterstrich gleichzeitig mit dem EPA mit Japan die Wichtigkeit des multilateralen Freihandels.





Das Abkommen sorgt schließlich für den Wegfall von 99 Prozent der Zölle auf japanische Güter, 96 Prozent entfallen bereits mit dessen Inkrafttreten. Umgekehrt entfallen auf der Stelle die Zölle auf 86 Prozent der EU-Exporte nach Japan und schließlich werden 97 Prozent der Waren zollfrei sein. Auch öffnen beide Seiten ihren Dienstleistungsmarkt weit füreinander. Insbesondere will Japan den Dienstleistungsmarkt für Kommunikation, Finanzen und Logistik öffnen.





EU-Exporteure werden mit Inkrafttreten des EPA im kommenden Jahr Zölle im Wert von einer Milliarde Euro auf einen Schlag nicht mehr zahlen müssen. Auch entsteht die größte Handelszone der Welt mit 600 Millionen Einwohnern in Japan sowie den 29 EU-Mitgliedsstaaten, die für 30 Prozent des Weltbruttoinlandsprodukts und 40 Prozent des Welthandels verantwortlich zeichnen. Für Südkorea sind das alarmierende Nachrichten.





Sowohl Südkorea als auch Japan haben in den letzten Jahren einen Anstieg ihrer Exporte in die EU erlebt. Südkoreas Ausfuhren dorthin beliefen sich letztes Jahr auf fast 56 Milliarden Dollar, 22,8 Prozent mehr als 2016. Japans Ausfuhren in die EU legten seit 2015 in ähnlicher Weise stetig zu; letztes Jahr hatten sie einen Wert von 76,6 Milliarden Dollar. Südkorea verkauft vor allem Autos, Autozulieferteile, Schiffe und Halbleiter. Japans wichtigste Exportartikel sind Autos, Autozulieferteile, Drucker, Kopiergeräte und Bulldozer. Ein Index, der die Ähnlichkeit der Exporte Japans und Südkoreas in die EU erfasst, hatte 2012 einen Wert von 0,361. Letztes Jahr stieg er auf 0,392, was auf einen sich zuspitzenden Wettbewerb zwischen beiden Ländern im EU-Markt hindeutet.





Südkorea hatte sich schon vor Japan um ein FHA mit der EU bemüht, das 2011 in Kraft trat. Anschließend stiegen die Exporte von Maschinen und Chemieprodukten in die EU sprunghaft. Gleichzeitig nahmen die Lieferungen von Agrar- und Lebensmittelprodukten aus der EU bedeutend zu. Forscher Gwak sagt zu den künftigen Entwicklungen:





Der Handelspakt wird Südkoreas Autozulieferteile, Maschinen und Chemieprodukte betreffen. Die Zölle auf japanische Zulieferteile für Motoren, Autoreifen, Verbrennungsmotoren und Polypropylen entfallen sofort. Auch der zehnprozentige Zoll auf japanische Kompaktwagen wird über einen Zeitraum von sieben Jahren abgebaut. Südkorea genießt diese Vorteile unter dem FHA mit der EU bereits, doch nach dem Inkrafttreten des EU-Japan-Pakts verliert Südkorea diesen Preiswettbewerbsvorteil. Zudem herrscht ein harter Wettbewerb bei Werkzeugmaschinen, Kugellagern und Polyacrylaten. Auch auf japanische Gabelstapler, Lkw, Triebwerke und Gasturbinen werden die Zölle binnen vier Jahren abgeschafft. Schon jetzt herrscht ein ruinöser Wettbewerb und wenn japanische Produkte genauso wie südkoreanische zollfrei in den EU-Markt gelangen, wird der Wettbewerb noch erbitterter.





KOTRA, die Koreanische Außenhandels- und Investitionsförderungsstelle, führte eine Umfrage bei Einkäufern in der EU durch. 23,7 Prozent wollen demnach zu einem japanischen Anbieter wechseln oder ihre Importe aus Japan steigern, sobald das Abkommen in Kraft ist. Zwar wird der Einfluss dadurch geschmälert, dass Autobauer beider Länder hohe Stückzahlen direkt in Europa produzieren, doch sollte Südkorea nicht untätig bleiben.





Es gibt verstärkte Anstrengungen, große Freihandelsabkommen zu gestalten. Diese Abkommen führen unter Ausschluss der USA große Wirtschaftsblöcke zusammen, um der Amerika zuerst-Politik entgegenzuwirken. Es laufen Diskussionen über die Umfassende und Fortschrittliche Transpazifische Partnerschaft (CPTPP) und die Regionale Umfassende Wirtschaftspartnerschaft, der 16 Länder beitraten, darunter Südkorea, China und Japan. Auch ein Handelsabkommen zwischen der EU und dem Gemeinsamen Markt Südamerikas (Mercosur) wird angestrebt. Das CPTPP, das nach dem Rückzug der USA auf die Transpazifische Partnerschaft folgte, soll Anfang kommenden Jahres wirksam werden. Südkorea sollte einen Beitritt erwägen, um seine Exportmärkte breiter zu fächern und besser mit dem Protektionismus fertigzuwerden.





In den elf Mitgliedsstaaten des CPTPP leben 500 Millionen Menschen und die Zone hat einen Anteil von 13,9 Prozent am Weltbruttoinlandsprodukt. Im Herbst soll mit möglichen Beitrittskandidaten gesprochen werden. Südkorea sollte einen Anschluss an diesen Markt durchaus in Erwägung ziehen.