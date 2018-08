Sonderausschuss für Neue Südpolitik gegründet

ⓒYONHAP News

Der neu gebildete Sonderausschuss für die Neue Südpolitik ist eine Organisation zur Koordinierung von Maßnahmen zur Umsetzung der Neuen Südpolitik. Seine Aufgabe liegt darin, die Richtung der Neuen Südpolitik und Strategien für deren Durchführung auszuarbeiten, wichtige Aufgaben zu bestimmen, Tätigkeiten zwischen den Ministerien zu koordinieren, Kooperationsprojekte jeweiliger Ministerien ausfindig zu machen und den Stand der Umsetzung zu überprüfen und bewerten. Die praktische Arbeit übernimmt ein 30-köpfiges Team zur Umsetzung der Neuen Südpolitik als ständiges Organ.





Das Sonderkomitee besteht neben dem Leiter aus Vizeministern der Ministerien wie das Finanz-, das Außen-, das Innen- sowie das Ministerium für Handel, Industrie und Energie. Auch ein präsidialer Sekretär für Handel sowie einer für Außenpolitik sind Mitglieder. Der Ausschuss wird durch intensive Diskussionen mit zivilen Experten verschiedene Meinungen berücksichtigen.





Die Neue Südpolitik verkündete Präsident Moon Jae-in in seiner Grundsatzrede beim Koreanisch-Indonesischen Business Forum am 9. November letzten Jahres in Indonesien offiziell. Als Schlüsselbegriffe der neuen Politik präsentierte Moon „Menschen“, „Frieden“ und „Gedeihen“. Es wird nämlich eine Gemeinschaft angestrebt, die auf diesen drei Begriffen beruht. Bei der Neuen Südpolitik geht es darum, auf der Grundlage der drei Begriffe die Kooperation mit den Mitgliedern des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN auf das Niveau der Zusammenarbeit mit den vier benachbarten Großmächten - USA, China, Japan und Russland - zu verstärken.





Es wird angestrebt, die derzeit auf den Warenhandel konzentrierte Kooperation auf alle Bereiche zu erweitern. Südkorea will den Austausch und die Kooperation auf weitere Gebiete wie Technologie, Kultur und Kunst sowie Personenverkehr erweitern. Zudem will das Land die Sicherheitskooperation mit den ASEAN-Ländern ausbauen. Dazu zählt auch die Kooperation im Umgang mit Nordkoreas Atomprogramm.





Anlass für die Neue Südpolitik ist die Überlegung, dass Südkoreas Außenbeziehungen übermäßig auf die USA, China, Japan und Russland konzentriert sind. Auch spielte eine Rolle, dass der politische und wirtschaftliche Einfluss der ASEAN wächst. Die ASEAN hofft ihrerseits auf den Ausbau der politischen, sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Südkorea.