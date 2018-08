Regierung legt Haushaltsplan für 2019 fest

ⓒKBS News

Laut dem Regierungsentwurf soll der Haushalt im kommenden Jahr um 9,7 Prozent verglichen mit diesem Jahr steigen. Die Regierung will ihre Ausgaben deutlich steigern, um strukturelle Probleme der koreanischen Wirtschaft in Angriff zu nehmen. Dabei liegt der Fokus auf der Schaffung von Arbeitsplätzen, einem innovationsbasierten Wachstum, der gerechteren Verteilung von Einkommen und der Steigerung der Lebensqualität.





Für die Schaffung von Arbeitsplätzen wurde ein Rekordhaushalt in Höhe von 23,5 Billionen Won (21 Milliarden Dollar) beschlossen. Mit 23,5 Prozent ist das der bisher größte Anstieg. Das Ziel lautet, mehr als 900.000 Stellen für Frauen, Senioren, Menschen mit Behinderung und junge Menschen in den Regionen zu schaffen. Mit Zuschüssen für die Beschäftigung, einer Unterstützung für die Existenzgründung und der Verbesserung der Berufsausbildung soll bewirkt werden, dass bei den Unternehmen mehr Arbeitsplätze entstehen.





Damit will die Regierung aktiv gegen das Beschäftigungsproblem vorgehen, das in letzter Zeit fast zu einer Krise eskalierte. Der Zuwachs der Erwerbstätigenzahl verlangsamte sich jüngst auf 5.000 Personen. Die Arbeitslosenquote in der Altersgruppe von 15 bis 29 Jahren liegt weiter bei etwa zehn Prozent. Deshalb will die Regierung durch den Einsatz staatlicher Finanzmittel Arbeitsplätze schaffen und den Zivilsektor dazu veranlassen, sich den Bemühungen anzuschließen.





Die Regierung wird am Freitag ihren Haushaltsentwurf der Nationalversammlung einreichen. Das Parlament soll bis 2. Dezember den Haushaltsplan für das kommende Jahr verabschieden. Es wird jedoch erwartet, dass das Budget auch dieses Jahr kaum fristgemäß gebilligt werden kann. Das Oppositionslager stempelte die von den Einkünften geleitete Wachstumspolitik der Regierung als Misserfolg ab und fordert einen Kurswechsel. Demgegenüber verteidigten Präsident Moon Jae-in und sein Politikchef Jang Ha-sung den aktuellen wirtschaftspolitischen Kurs. Diese Position der Regierung spiegelt sich im Haushaltsplan wider, deshalb werden hitzige Wortgefechte in der parlamentarischen Haushaltsdebatte befürchtet.