Asienspiele 2018: Präsident Moon Jae-in beglückwünscht Sieg des Einheitsteams im Drachenboot

ⓒ YONHAP News

Bei den Asienspielen 2018 in Jakarta-Palembang hat das gesamtkoreanische Einheitsteam im Drachenboot der Frauen über 500 Meter die Goldmedaille gewonnen. Dies ist die erste Goldmedaille, die eine Mannschaft aus Athleten Süd- und Nordkoreas bei einem internationalen Sportwettkampf mit mehreren Disziplinen gewonnen hat. Das Team aus 12 Kanusportlerinnen siegte im Finale mit einer Zeit von 2:24,877 Minuten.





Präsident Moon Jae-in schrieb auf Facebook, „Aus Jakarta hat uns eine erfreuliche Nachricht erreicht. Die Sportlerinnen aus Süd- und Nordkorea waren fantastisch aufeinander abgestimmt und sind als erste ins Ziel gekommen.“ Präsident Moon erwähnte alle Sportlerinnen beim Namen und schrieb, dass sie kraftvoll gerudert seien. „Die jungen Menschen, die auf dem Fluss Hangang in Südkorea hart trainierten und die jungen Menschen, die auf dem Fluss Taedong-Gang in Nordkorea ihren Träumen nachjagten, haben der gesamten koreanischen Halbinsel große Freude bereitet“, heißt es in dem Eintrag des Präsidenten.





Drachenboot ist ein Teil der Kanuwettkämpfe. Die Besatzung eines Drachenbootes besteht aus 12 Personen, darunter 10 Paddlern, die das Boot vorwärts bewegen, einem Trommler, der den Rhythmus vorgibt und einem Steuermann.