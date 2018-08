Asienspiele 2018: Spitzenkletterin Kim Ja-in gewinnt Bronze in der Kombination

ⓒ YONHAP News

Die südkoreanische Spitzenkletterin Kim Ja-in hat in der Kombination mit 15 Punkten die Bronzemedaille gewonnen. Nach der Siegerehrung sagte der Sportstar zu Reportern, man habe wahrscheinlich erwartet, dass sie Gold gewinnen werde. Sie habe ihr Bestes gegeben und die Farbe der Medaille spiele keine Rolle. Es sei für sie eine große Herausforderung gewesen, in allen drei Disziplinen teilgenommen zu haben.





Kim Ja-ins Paradedisziplin ist das Lead-Klettern. In dieser Disziplin gehört sie zur Weltspitze. Bei den Asienspielen wurden aber nicht die Einzeldisziplinen Bouldern, Lead und Speedklettern bewertet, sondern eine Kombination daraus. In der Disziplin Lead meisterte Kim Ja-in die gesamte Route und belegte wie erwartet den ersten Platz. Im Speedklettern wurde die Südkoreanerin Fünfte von sechs Finalistinnen und im Bouldern belegte sie den dritten Platz. Kim sagte, die Asienspiele seien eine Generalprobe für die Olympischen Sommerspiele in Tokio gewesen. Sie wolle in den noch verbleibenden zwei Jahren bis dahin fleißig in allen drei Disziplinen trainieren. Auch bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio gehört Sportklettern als Kombination erstmals zum Programm.





Die japanische Sportkletterin Akiyo Noguchi erzielte die beste Gesamtwertung und gewann die Goldmedaille. Die Südkoreanerin Sa Sol gewann Silber.