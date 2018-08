Asienspiele 2018: Südkoreanische Badmintonspieler gehen leer aus

ⓒ YONHAP News

Erstmals seit 40 Jahren sind die südkoreanischen Badmintonspieler bei Asienspielen leer ausgegangen. Son Wan-ho scheiterte im Einzel im Viertelfinale. Der Weltranglistenfünfte verlor gegen Kenta Nishimoto mit 0:2. Für das Männerdopppel Choi Sol-gyu und Kang Min-hyuk war im Viertelfinale ebenfalls Endstation. Das junge Duo musste sich dem Team aus Taiwan geschlagen geben. Zuvor hatte es auch in den Mannschaftswettkämpfen keine Medaillen gegeben.





Südkoreanische Badmintonspieler waren bei Wettkämpfen in Asien besonders stark. 1982 gewannen sie bei den Asienspielen in Neu-Delhi vier Medaillen und waren bei den darauf folgenden Turnieren jedes Mal erfolgreich. Das blamable Ergebnis in Jakarta führen Experten darauf zurück, dass es innerhalb des Badminton-Nationalteams einen Generationswechsel gegeben habe. Nach den Sommerspielen in Rio de Janeiro hatten Spitzenspieler wie Lee Yong-dae, Yoo Yeon-seong und Ko Sung-hyun ihre aktive Karriere beendet. Den jungen Spielern fehle es einfach noch an Erfahrung.