Nam Han: „Die Geschichte des Respekts“

Auszug aus dem Sendeinhalt





Interview mit dem Autor Nam Han:

Im meiner Erzählung hat eine neue Technologie hat eine Welt geschaffen, in der jeder reich ist. Aber was könnte die Menschen in einer solchen Gesellschaft noch zufriedenstellen? Würden die Menschen neue Unzufriedenheit finden? Mit diesen Fragen begann die Geschichte. Es gibt einen politischen Philosophen, der sich ein Konzept ausgedacht hat, das dem Wert des Respekts entspricht, der in meiner Geschichte gezeigt wird. Es ist der deutsche Philosoph Friedrich Wilhelm Hegel aus dem 18. Jahrhundert. In seinem Werk „Die Phänomenologie des Geistes“ schrieb er, dass die Geschichte der Menschheit scheinbar von Kämpfen um Wohlstand handelt, darunter aber der verzweifelte Kampf um Respekt oder Zustimmung anderer liegt. Ich glaube, Hegel hat die menschliche Natur gut erfasst. Wenn wir Designerkleidung oder Luxusautos kaufen, kaufen wir sie nicht der Bequemlichkeit oder der Nützlichkeit wegen, sondern um den Respekt und den Neid anderer zu wecken. Wenn also in der Zukunft jeder reich ist, wird der Kampf um die Anerkennung oder den Respekt anderer beginnen.









Der Erzähler der Geschichte ist ein Angestellter einer Firma, die Menschen in einen 500jährigen kryogenen Schlaf versetzt hat. Nun wachen sie auf und er erzählt ihnen, was mit der Erde passiert ist, während sie eingefroren waren. Er berichtet, wie „Respekt“ in der Welt zum obersten aller Werte wurde.









Wenn die Welt mit Geld und Gold überschwemmt wird, werden die nationalen Grenzen verschwinden, eine globale Regierung wird errichtet werden und alle Menschen werden in verfluchten Schlachten kämpfen, nur um eines zu bekommen – Respekt.





Mit hängenden Schultern klopfen die Looser der Gesellschaft an die Tür der Firma. Das Unternehmen lädt sie als Kunden ein, beurteilt den von ihnen gewünschten Respekt und stellt entsprechende Rezepturen aus.





Die Zahl der wenigen Kreativen, die im wirklichen Leben respektiert werden, sinkt weiter. Gestern gaben zwei meiner Mitarbeiter den Wettbewerb um tatsächlichen Respekt auf und beschlossen, virtuellen Respekt zu erhalten.

Einer nach dem anderen wird den Kampf um tatsächlichen Respekt aufgeben. Und nur die größte Persönlichkeit von allen wird am Ende noch wach bleiben.

Ihr alle seid aus dem Winterschlaf der Bewusstlosigkeit aufgewacht. Wenn ihr zu den wenigen Kreativen zählt, werdet ihr ein Teil des Unternehmens und genießt Respekt im wirklichen Leben.

Aber verzweifelt nicht, wenn ihr dieses Gefühl der Überlegenheit nicht fühlen solltet. Denn es erwartet euch ein weiteres Glück, das Glück, den virtuellen Respekt im Schlaf zu perfektionieren.

Dies ist die Wahrheit, die ich euch mitteilen möchte.









Nam Han wurde 1965 in Suncheon in der Provinz Süd-Jeolla geboren. Sein literarisches Debüt feierte er 2006. "Die Geschichte des Respekts", eine Art futuristische Fantasie, wurde 2008 in der Kurzgeschichtensammlung "Judas und die dritte Menschheit" veröffentlicht.