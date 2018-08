Containerschiff nimmt erstmals arktische Seeroute

ⓒKBS News

Es gibt zwei arktische Seerouten: Die Nordwestpassage führt über das nördliche Meer Kanadas und verbindet Nordamerika und Europa. Die Nordostpassage, die über das Nordpolarmeer nördlich von Russland führt, verbindet Asien und Europa miteinander. Die Nordostpassage führt über das Beringmeer zwischen der russischen Halbinsel Kamtschatka und der US-amerikanischen Region Alaska sowie das Nordpolarmeer bis Norwegen.





Arktische Seewege sind für die Schifffahrt von Interesse, da dank viel kürzerer Fahrtzeiten die Logistikkosten gesenkt werden können. Derzeit wird für den Handel zwischen Asien und Europa der Seeweg über den Suezkanal genutzt. Im Falle einer arktischen Seeroute kann die Fahrt um ein bis zwei Wochen verkürzt werden. Die Fahrtdauer vom südkoreanischen Busan bis Nordeuropa kann halbiert werden. Im Nordpolargebiet herrschen jedoch territoriale Fragen. Daher ist die Kooperation mit Ländern wie Russland, Norwegen und Kanada erforderlich, die Gebietshoheit über die Arktis haben.





Die Venta Maersk, die am Mittwoch im südkoreanischen Hafen von Busan ablegte, nimmt als erstes Containerschiff in der Welt eine arktische Seeroute. Die Fahrt soll dazu dienen, Informationen zu sammeln, ob die Route eine Alternative zum Seeweg durch den Suezkanal werden kann. Für die Fahrt durch das Nordpolargebiet ist ein eisfestes Schiff erforderlich. Die Venta Maersk hat deshalb einen stumpferen Bug als andere Containerschiffe.





Arktische Seewege sind lediglich von Juli bis Oktober befahrbar, wenn das Eis schmilzt. In letzter Zeit schreitet die Eisschmelze in der Arktis aber immer schneller voran. Im Jahr 2030 wird mit einer vollständigen Eisschmelze gerechnet, dann würde der Transport über das Nordpolargebiet ganzjährig möglich sein. Die südkoreanische Hafenstadt Busan kann Abfahrts- und Zielort arktischer Seewege werden. Deshalb wird eine große Wertschöpfung bei Schiffsgütern und der Treibstoffversorgung erwartet. Südkorea erstellte einen Rahmenplan für die Förderung von Aktivitäten in der Arktis und arbeitet an der Erschließung einer arktischen Seeroute.