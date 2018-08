Mattis: USA haben keinen Plan, weitere Militärübungen mit Südkorea auszusetzen

ⓒYONHAP News

Die Äußerungen von US-Verteidigungsminister James Mattis zu gemeinsamen Militärübungen Südkoreas und der USA werden als starkes Druckmittel gegenüber Nordkorea betrachtet. Denn es handelt sich um eine Angelegenheit, auf die Nordkorea besonders empfindlich reagiert.





Die USA hätten keine Pläne, weitere militärische Übungen mit Südkorea auszusetzen, sagte Mattis. Die Äußerung machte er auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Generalstabschef Joseph Dunford am Dienstag. Er antwortete damit auf eine Frage, die eigentlich an Dunford gerichtet war. Man werde sehen, wie die Verhandlungen verlaufen, fügte Mattis hinzu. Damit wurde die Absicht signalisiert, US-südkoreanische Übungen mit Nordkoreas Schritten zur Denuklearisierung in Verbindung zu bringen.





Nordkorea fordert, dass eine Erklärung des Endes des Koreakriegs vorausgehen sollte. Das Land unternimmt keine Maßnahmen zur atomaren Abrüstung, die von den USA verlangt werden. Als dessen Folge gerieten die Verhandlungen zwischen Washington und Pjöngjang ins Stocken. In dieser Situation wurde letzte Woche ein Nordkorea-Besuch von US-Außenminister Mike Pompeo angekündigt. Das weckte Erwartungen, dass es einen Wendepunkt geben könnte. Jedoch wurde der Besuch nur einen Tag nach der Bekanntmachung des Plans abgesagt. Vier Tage danach wurden US-südkoreanische Manöver zur Sprache gebracht. Das bedeutet, dass die Druckausübung gegenüber Nordkorea rasch verstärkt wird.





US-Präsident Donald Trump hatte unmittelbar nach seinem Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un im Juni die Bereitschaft verkündet, Gemeinschaftsübungen Südkoreas und der USA zu stoppen. Daraufhin setzten die Streitkräfte beider Länder in diesem Jahr geplante Übungen wie UFG und KMEP aus. UFG, Ulchi Freedom Guardian, ist ein Großmanöver unter der Voraussetzung eines Krieg mit Nordkorea. KMEP ist ein Manöver der Marineinfanterie für lokal begrenzte Provokationen.





Die Äußerungen von Mattis erfolgten inmitten der festgefahrenen Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA. Daher richtet sich die Aufmerksamkeit auf mögliche Auswirkungen. Es wird erwartet, dass Nordkorea heftig protestieren wird, sollten Südkorea und die USA wieder Übungen aufnehmen. Dann könnten die Spannungen zwischen Nordkorea und den USA weiter eskalieren. Laut dem US-Auslandsdienst Voice of America teilte das US-Verteidigungsministerium unterdessen die Position mit, dass bezüglich einer Aussetzung künftiger groß angelegter Übungen in Südkorea nichts beschlossen worden sei.